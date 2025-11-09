|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Transfer time from 1h 40min
Total travel time from 1d 19h 9min
|
Transfer station
YAROSLAVL
Transfer time from 1h 47min
Total travel time from 1d 15h 15min
|
Transfer station
ALEKSANDROV
Transfer time from 5h 28min
Total travel time from 1d 21h 17min
|
Transfer station
ROSTOV-YAROSLAVSKIY
Transfer time from 8h 12min
Total travel time from 1d 18h 26min
|
Transfer station
DANILOV
Transfer time from 5h 10min
Total travel time from 1d 11h 51min
|
Transfer station
VOLOGDA
Transfer time from 6h 42min
Total travel time from 1d 10h 16min
|
Transfer station
NIZHNY NOVGOROD
Transfer time from 7h 7min
Total travel time from 1d 9h 55min
|
Transfer station
UREN
Transfer time from 17h 27min
Total travel time from 1d 6h 53min
|
Transfer station
SHAHUNYA
Transfer time from 18h 59min
Total travel time from 1d 5h 22min
|
Transfer station
KOTELNICH
Transfer time from 17h 50min
Total travel time from 1d 1h 51min
|
Transfer station
KIROV
Transfer time from 19h 45min
Total travel time from 21h 17min
|
Transfer station
ST PETERSBURG
Transfer time from 23h 8min
Total travel time from 2d 11h 10min
|
Transfer station
LISKI
Transfer time from 3h 7min
Total travel time from 3d 14h 23min
|
Transfer station
TALOVAYA
Transfer time from 6h 36min
Total travel time from 3d 10h 54min
|
Transfer station
POVORINO
Transfer time from 11h 15min
Total travel time from 3d 6h 15min
|
Transfer station
NOVOHOPERSK
Transfer time from 8h 42min
Total travel time from 3d 8h 48min
|
Transfer station
EVDAKOVO
Transfer time from 1h 3min
Total travel time from 3d 16h 27min
|
Transfer station
BALASHOV
Transfer time from 15h 54min
Total travel time from 3d 1h 36min
|
Transfer station
SERDOBSK
Transfer time from 22h 42min
Total travel time from 2d 18h 48min
|
Transfer station
RTISHCHEVO
Transfer time from 20h 45min
Total travel time from 2d 20h 45min
|
Transfer station
ARKADAK
Transfer time from 18h
Total travel time from 2d 23h 30min
|