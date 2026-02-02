|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
VOLOGDAChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 17h 43min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 3h 27min
|
Total travel timefrom 23h 38min
|Choose
|
Transfer station
ERTSEVOChoose
|
Transfer timefrom 10h 10min
|
Total travel timefrom 18h 17min
|Choose
|
Transfer station
KONOSHAChoose
|
Transfer timefrom 10h 15min
|
Total travel timefrom 18h 17min
|Choose
|
Transfer station
VOZHEGAChoose
|
Transfer timefrom 9h 58min
|
Total travel timefrom 18h 24min
|Choose
|
Transfer station
HAROVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 9h 37min
|
Total travel timefrom 18h 25min
|Choose
|
Transfer station
SUHONAChoose
|
Transfer timefrom 9h 17min
|
Total travel timefrom 18h 28min
|Choose
|
Transfer station
VELSKChoose
|
Transfer timefrom 19h 39min
|
Total travel timefrom 1d 58min
|Choose
|
Transfer station
YADRIHAChoose
|
Transfer timefrom 10h 18min
|
Total travel timefrom 1d 10h 19min
|Choose
|
Transfer station
UDIMAChoose
|
Transfer timefrom 11h 23min
|
Total travel timefrom 1d 9h 14min
|Choose
|
Transfer station
LOMOVATKAChoose
|
Transfer timefrom 12h 16min
|
Total travel timefrom 1d 8h 21min
|Choose
|
Transfer station
KIZEMAChoose
|
Transfer timefrom 13h 31min
|
Total travel timefrom 1d 7h 6min
|Choose
|
Transfer station
LOYGAChoose
|
Transfer timefrom 14h 1min
|
Total travel timefrom 1d 6h 36min
|Choose
|
Transfer station
ILEZAChoose
|
Transfer timefrom 15h 6min
|
Total travel timefrom 1d 5h 31min
|Choose
|
Transfer station
KOSTIELEVOChoose
|
Transfer timefrom 16h 36min
|
Total travel timefrom 1d 4h 1min
|Choose