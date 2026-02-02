FAQ Support Navigator
Transfer stations PERVOURALSK - KANSK-ENISEYSKIY

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Transfer time
from 4h 47min
Total travel time
from 3d 17h 13min		 Choose
Transfer station
PERM
Transfer time
from 4h 27min
Total travel time
from 1d 23h 5min		 Choose
Transfer station
GLAZOV
Transfer time
from 5h 2min
Total travel time
from 2d 9h 29min		 Choose
Transfer station
KIROV
Transfer time
from 1h 34min
Total travel time
from 2d 15h 33min		 Choose
Transfer station
BALEZINO
Transfer time
from 1h 12min
Total travel time
from 2d 7h 23min		 Choose
Transfer station
KUNGUR
Transfer time
from 3h 47min
Total travel time
from 1d 23h 36min		 Choose
Transfer station
EKATERINBURG
Transfer time
from 6h 49min
Total travel time
from 1d 13h 7min		 Choose
Transfer station
KOTELNICH
Transfer time
from 3h 16min
Total travel time
from 2d 19h 46min		 Choose
Transfer station
ANZHERSKAYA
Transfer time
from 5h 47min
Total travel time
from 1d 17h 8min		 Choose
Transfer station
YURGA
Transfer time
from 6h 3min
Total travel time
from 1d 17h 21min		 Choose
Transfer station
TAYGA
Transfer time
from 5h 58min
Total travel time
from 1d 17h 11min		 Choose
Transfer station
MARIINSK
Transfer time
from 6h 16min
Total travel time
from 1d 16h 35min		 Choose
Transfer station
BOGOTOL
Transfer time
from 5h 43min
Total travel time
from 1d 17h 19min		 Choose
Transfer station
ACHINSK
Transfer time
from 5h 46min
Total travel time
from 1d 17h 20min		 Choose
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Transfer time
from 7h 4min
Total travel time
from 1d 15h 39min		 Choose
Transfer station
BARABINSK
Transfer time
from 5h 44min
Total travel time
from 1d 16h 2min		 Choose
Transfer station
OMSK
Transfer time
from 5h 53min
Total travel time
from 1d 15h 48min		 Choose
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOE
Transfer time
from 5h 11min
Total travel time
from 1d 16h 33min		 Choose
Transfer station
YAROSLAVL
Transfer time
from 4h 5min
Total travel time
from 3d 20h 17min		 Choose
Transfer station
SHARYA
Transfer time
from 7h 47min
Total travel time
from 3d 5h 5min		 Choose
Transfer station
MANTUROVO
Transfer time
from 5h 55min
Total travel time
from 3d 7h 1min		 Choose
Transfer station
NEYA
Transfer time
from 4h 11min
Total travel time
from 3d 8h 37min		 Choose
Transfer station
NOMZHA
Transfer time
from 3h 39min
Total travel time
from 3d 9h 8min		 Choose
Transfer station
SVECHA
Transfer time
from 1h 45min
Total travel time
from 3d 1h 33min		 Choose
Transfer station
NIKOLO-POLOMA
Transfer time
from 3h 12min
Total travel time
from 3d 9h 34min		 Choose
Transfer station
ANTROPOVO
Transfer time
from 2h 24min
Total travel time
from 3d 10h 22min		 Choose
Transfer station
GALICH
Transfer time
from 1h 4min
Total travel time
from 3d 11h 45min		 Choose
Transfer station
BRANTOVKA
Transfer time
from 5h
Total travel time
from 3d 7h 49min		 Choose
Transfer station
VERESHCHAGINO
Transfer time
from 5h 24min
Total travel time
from 2d 8h 5min		 Choose
Transfer station
TYUMEN
Transfer time
from 6h 15min
Total travel time
from 1d 14h 16min		 Choose
Transfer station
TYAZHIN
Transfer time
from 5h 40min
Total travel time
from 1d 17h 14min		 Choose
Transfer station
TATARSKAYA
Transfer time
from 5h 15min
Total travel time
from 1d 16h 27min		 Choose
Transfer station
ISHIM
Transfer time
from 6h 21min
Total travel time
from 1d 15h		 Choose
Transfer station
BOLOTNAYA
Transfer time
from 5h 59min
Total travel time
from 1d 17h 17min		 Choose
Transfer station
ALEKSANDROV
Transfer time
from 12h 11min
Total travel time
from 4d 2h 32min		 Choose
Transfer station
ROSTOV-YAROSLAVSKIY
Transfer time
from 2h 21min
Total travel time
from 3d 23h 44min		 Choose
Transfer station
GOSTOVSKAYA
Transfer time
from 11h 21min
Total travel time
from 3d 3h 22min		 Choose
Transfer station
PONAZIEREVO
Transfer time
from 10h 33min
Total travel time
from 3d 4h 10min		 Choose
Transfer station
LOPAREVO
Transfer time
from 2h 56min
Total travel time
from 3d 10h 58min		 Choose
Transfer station
LYUBIM
Transfer time
from 8h 59min
Total travel time
from 3d 15h 23min		 Choose
Transfer station
DANILOV
Transfer time
from 7h 34min
Total travel time
from 3d 16h 48min		 Choose
Transfer station
YAYA
Transfer time
from 11h 21min
Total travel time
from 1d 17h 8min		 Choose
Transfer station
SHALYA
Transfer time
from 2h 40min
Total travel time
from 1d 21h 41min		 Choose
Transfer station
KALACHINSKAYA
Transfer time
from 14h 49min
Total travel time
from 1d 18h 23min		 Choose
Transfer station
CHANIE
Transfer time
from 5h 8min
Total travel time
from 1d 18h 20min		 Choose
Transfer station
NAZIEVAEVSKAYA
Transfer time
from 6h 17min
Total travel time
from 1d 17h 11min		 Choose
Transfer station
VLADIMIR
Transfer time
from 17h
Total travel time
from 3d 10h 38min		 Choose
Transfer station
BUY
Transfer time
from 10h 47min
Total travel time
from 3d 13h 35min		 Choose
Transfer station
SHABALINO
Transfer time
from 12h 11min
Total travel time
from 3d 2h 32min		 Choose
Transfer station
SHEKSHEMA
Transfer time
from 7h 45min
Total travel time
from 3d 6h 58min		 Choose
Transfer station
YASHKINO
Transfer time
from 16h 58min
Total travel time
from 1d 17h 36min		 Choose
Transfer station
KEZ
Transfer time
from 3h 22min
Total travel time
from 2d 11h 21min		 Choose
Transfer station
MENDELEEVO
Transfer time
from 6h 26min
Total travel time
from 2d 8h 17min		 Choose
Transfer station
ZAVODOUKOVSKAYA
Transfer time
from 15h 1min
Total travel time
from 1d 19h 23min		 Choose
Transfer station
KAMIESHLOV
Transfer time
from 15h 13min
Total travel time
from 1d 19h 11min		 Choose
Transfer station
NIZHNY NOVGOROD
Transfer time
from 5h 6min
Total travel time
from 3d 4h 9min		 Choose
Transfer station
KOVROV 1
Transfer time
from 18h 50min
Total travel time
from 3d 9h 24min		 Choose
Transfer station
DZERZHINSK
Transfer time
from 22h 37min
Total travel time
from 3d 5h 37min		 Choose
Transfer station
ILINO
Transfer time
from 21h 46min
Total travel time
from 3d 6h 28min		 Choose
Transfer station
ZUEVKA
Transfer time
from 20h 39min
Total travel time
from 2d 12h 36min		 Choose
Transfer station
FALENKI
Transfer time
from 21h 37min
Total travel time
from 2d 17h 6min		 Choose
