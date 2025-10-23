|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
OMSK
Transfer time from 1h 33min
Total travel time from 1d 17h 47min
|Choose
Transfer station
TATARSKAYA
Transfer time from 1h 36min
Total travel time from 1d 22h 21min
|Choose
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Transfer time from 1h 41min
Total travel time from 2d 9h 44min
|Choose
Transfer station
BARABINSK
Transfer time from 1h 18min
Total travel time from 2d 2h 16min
|Choose
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOЕ
Transfer time from 3h 33min
Total travel time from 2d 4min
|Choose
Transfer station
KRASNOYARSK
Transfer time from 1h 15min
Total travel time from 3d 14h 10min
|Choose
Transfer station
ANZHERSKAYA
Transfer time from 2h 53min
Total travel time from 2d 20h 17min
|Choose
Transfer station
YURGA
Transfer time from 6h 56min
Total travel time from 2d 15h 37min
|Choose
Transfer station
TAYGA
Transfer time from 4h 47min
Total travel time from 2d 17h 54min
|Choose
Transfer station
SIEZRAN
Transfer time from 10h 18min
Total travel time from 1d 18h 49min
|Choose
Transfer station
MARIINSK
Transfer time from 3h 45min
Total travel time from 3d 4min
|Choose
Transfer station
SAMARA
Transfer time from 1h 40min
Total travel time from 1d 16h 1min
|Choose
Transfer station
ACHINSK
Transfer time from 8h 1min
Total travel time from 3d 7h 48min
|Choose
Transfer station
KAVKAZSKAYA
Transfer time from 1h
Total travel time from 3d 4h 7min
|Choose
Transfer station
ARMAVIR
Transfer time from 6h 12min
Total travel time from 3d 6h 46min
|Choose