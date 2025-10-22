|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 8min
|
Total travel timefrom 1d 19h 16min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 48min
|
Total travel timefrom 2d 10min
|Choose
|
Transfer station
CHANIEChoose
|
Transfer timefrom 2h 44min
|
Total travel timefrom 2d 1h 31min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 42min
|
Total travel timefrom 2d 14h 6min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 25min
|
Total travel timefrom 2d 5h 47min
|Choose
|
Transfer station
KALACHINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h
|
Total travel timefrom 1d 22h 9min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 15h 17min
|
Total travel timefrom 2d 20h 13min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 35min
|
Total travel timefrom 3d 18h 13min
|Choose
|
Transfer station
MARIINSKChoose
|
Transfer timefrom 7h 59min
|
Total travel timefrom 3d 2h 46min
|Choose
|
Transfer station
TYAZHINChoose
|
Transfer timefrom 3h
|
Total travel timefrom 3d 6h 46min
|Choose
|
Transfer station
ACHINSKChoose
|
Transfer timefrom 8h 2min
|
Total travel timefrom 3d 11h 32min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 2h 16min
|
Total travel timefrom 2d 1h 59min
|Choose
|
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 20h 41min
|
Total travel timefrom 2d 6h 10min
|Choose
|
Transfer station
ANZHERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 11h 45min
|
Total travel timefrom 2d 23h 34min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 13h
|
Total travel timefrom 2d 22h 23min
|Choose
|
Transfer station
BOGOTOLChoose
|
Transfer timefrom 10h 12min
|
Total travel timefrom 3d 9h 18min
|Choose
|
Transfer station
ZAOZERNAYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 31min
|
Total travel timefrom 4d 1h 53min
|Choose
|
Transfer station
ILANSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 43min
|
Total travel timefrom 4d 5h 40min
|Choose
|
Transfer station
UYARChoose
|
Transfer timefrom 7h 48min
|
Total travel timefrom 4d 37min
|Choose
|
Transfer station
RESHOTIEChoose
|
Transfer timefrom 10h 16min
|
Total travel timefrom 4d 9h 32min
|Choose
|
Transfer station
KANSK-ENISEYSKIYChoose
|
Transfer timefrom 3h 57min
|
Total travel timefrom 4d 4h 26min
|Choose
|
Transfer station
BOLOTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 2d 20h 31min
|Choose
|
Transfer station
IRKUTSKChoose
|
Transfer timefrom 8h 29min
|
Total travel timefrom 5d 10h 49min
|Choose
|
Transfer station
TAYSHETChoose
|
Transfer timefrom 7h 55min
|
Total travel timefrom 4d 11h 53min
|Choose
|
Transfer station
ANGARSKChoose
|
Transfer timefrom 10h 29min
|
Total travel timefrom 5d 9h 19min
|Choose
|
Transfer station
ZIMAChoose
|
Transfer timefrom 6h 29min
|
Total travel timefrom 5d 1h 52min
|Choose
|
Transfer station
CHEREMHOVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 51min
|
Total travel timefrom 5d 6h 31min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNEUDINSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 24min
|
Total travel timefrom 4d 17h 24min
|Choose
|
Transfer station
ZALARIChoose
|
Transfer timefrom 3h 59min
|
Total travel timefrom 5d 4h 25min
|Choose
|
Transfer station
KUYTUNChoose
|
Transfer timefrom 8h 20min
|
Total travel timefrom 4d 23h 59min
|Choose
|
Transfer station
TULUNChoose
|
Transfer timefrom 10h 32min
|
Total travel timefrom 4d 21h 44min
|Choose
|
Transfer station
USOLE-SIBIRSKOEChoose
|
Transfer timefrom 11h 24min
|
Total travel timefrom 5d 8h 24min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 17h 31min
|
Total travel timefrom 2d 16h 11min
|Choose
|
Transfer station
GRYAZIChoose
|
Transfer timefrom 23h 20min
|
Total travel timefrom 2d 10h 22min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 8h 30min
|
Total travel timefrom 2d 5h 24min
|Choose
|
Transfer station
NOVOKUIBYSHEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 20min
|
Total travel timefrom 2d 6h 34min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 6h 17min
|
Total travel timefrom 2d 7h 37min
|Choose
|
Transfer station
INGASHSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 11h 44min
|
Total travel timefrom 4d 8h 4min
|Choose
|
Transfer station
KOZULKAChoose
|
Transfer timefrom 19h 27min
|
Total travel timefrom 3d 17h 24min
|Choose
|
Transfer station
ALZAMAYChoose
|
Transfer timefrom 17h 44min
|
Total travel timefrom 4d 19h 7min
|Choose
|
Transfer station
HOSTAChoose
|
Transfer timefrom 9h 6min
|
Total travel timefrom 4d 9h 44min
|Choose
|
Transfer station
LOOEChoose
|
Transfer timefrom 10h 54min
|
Total travel timefrom 4d 7h 56min
|Choose
|
Transfer station
LAZAREVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 12h 48min
|
Total travel timefrom 4d 6h 2min
|Choose
|
Transfer station
GORYACHIY KLYUCHChoose
|
Transfer timefrom 19h 23min
|
Total travel timefrom 3d 23h 27min
|Choose
|
Transfer station
SOCHIChoose
|
Transfer timefrom 9h 58min
|
Total travel timefrom 4d 8h 52min
|Choose
|
Transfer station
TUAPSEChoose
|
Transfer timefrom 14h 46min
|
Total travel timefrom 4d 4h 4min
|Choose
|
Transfer station
ADLERChoose
|
Transfer timefrom 8h 39min
|
Total travel timefrom 4d 10h 11min
|Choose
|
Transfer station
TIHORETSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 48min
|
Total travel timefrom 3d 14h 2min
|Choose
|
Transfer station
KRASNODARChoose
|
Transfer timefrom 22h 39min
|
Total travel timefrom 3d 20h 11min
|Choose