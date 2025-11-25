|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 52min
|
Total travel timefrom 18h 13min
|Choose
|
Transfer station
VOLOGDAChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 17h 11min
|Choose
|
Transfer station
VOLHOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 18h 57min
|Choose
|
Transfer station
TIHVINChoose
|
Transfer timefrom 11h 21min
|
Total travel timefrom 19h 13min
|Choose
|
Transfer station
BABAEVOChoose
|
Transfer timefrom 12h 4min
|
Total travel timefrom 18h 30min
|Choose
|
Transfer station
KONOSHAChoose
|
Transfer timefrom 10h 15min
|
Total travel timefrom 18h 6min
|Choose
|
Transfer station
VOZHEGAChoose
|
Transfer timefrom 9h 58min
|
Total travel timefrom 18h 9min
|Choose
|
Transfer station
HAROVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 9h 37min
|
Total travel timefrom 18h 9min
|Choose
|
Transfer station
SUHONAChoose
|
Transfer timefrom 9h 17min
|
Total travel timefrom 18h 10min
|Choose
|
Transfer station
SHEKSNAChoose
|
Transfer timefrom 11h 54min
|
Total travel timefrom 18h 37min
|Choose
|
Transfer station
CHEREPOVETSChoose
|
Transfer timefrom 12h
|
Total travel timefrom 18h 28min
|Choose
|
Transfer station
KADUYChoose
|
Transfer timefrom 11h 41min
|
Total travel timefrom 18h 53min
|Choose
|
Transfer station
PODBOROVEChoose
|
Transfer timefrom 11h 31min
|
Total travel timefrom 19h 3min
|Choose
|
Transfer station
EFIMOVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 11h 32min
|
Total travel timefrom 19h 2min
|Choose