|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 1h 8min
|
Total travel timefrom 20h 3min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 1d 26min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 2h 52min
|
Total travel timefrom 1d 4h 41min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 48min
|
Total travel timefrom 1d 19h 12min
|Choose
|
Transfer station
NOVOCHERKASSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 34min
|
Total travel timefrom 1d 18h 23min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 22min
|
Total travel timefrom 1d 12h 9min
|Choose
|
Transfer station
BRYANSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 5h 37min
|Choose
|
Transfer station
LIHAIChoose
|
Transfer timefrom 2h 58min
|
Total travel timefrom 1d 15h 33min
|Choose
|
Transfer station
YELETSChoose
|
Transfer timefrom 6h 14min
|
Total travel timefrom 15h 15min
|Choose