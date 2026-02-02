|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 30min
|
Total travel timefrom 15h 3min
|Choose
|
Transfer station
TVERChoose
|
Transfer timefrom 2h 5min
|
Total travel timefrom 22h 42min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 23h 50min
|Choose
|
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 17min
|
Total travel timefrom 1d 1h 44min
|Choose
|
Transfer station
VYSHNY VOLOCHOKChoose
|
Transfer timefrom 1h 51min
|
Total travel timefrom 23h 17min
|Choose
|
Transfer station
OKULOVKAChoose
|
Transfer timefrom 1h 9min
|
Total travel timefrom 1d 17min
|Choose
|
Transfer station
M VISHERAChoose
|
Transfer timefrom 1h 16min
|
Total travel timefrom 1d 2h
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 2h 39min
|
Total travel timefrom 19h 17min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 9h 39min
|
Total travel timefrom 23h 24min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 37min
|
Total travel timefrom 1d 15h 27min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 28min
|
Total travel timefrom 1d 10h 12min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 3h 1min
|
Total travel timefrom 1d 14h 34min
|Choose
|
Transfer station
LIHAIChoose
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 1d 11h 5min
|Choose
|
Transfer station
KUTEYNIKOVOChoose
|
Transfer timefrom 5h 15min
|
Total travel timefrom 1d 12h 20min
|Choose