|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 19min
|
Total travel timefrom 2d 4h 59min
|Choose
|
Transfer station
SENNAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 26min
|
Total travel timefrom 1d 23h 21min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 1h 35min
|
Total travel timefrom 1d 19h 39min
|Choose
|
Transfer station
VOLSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 40min
|
Total travel timefrom 1d 23h 58min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 4h 1min
|
Total travel timefrom 1d 20h 48min
|Choose
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 19min
|
Total travel timefrom 1d 21h 33min
|Choose
|
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 15min
|
Total travel timefrom 1d 21h 27min
|Choose
|
Transfer station
DEMYANKAChoose
|
Transfer timefrom 3h 30min
|
Total travel timefrom 1d 21h 11min
|Choose
|
Transfer station
KUT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 2h 35min
|
Total travel timefrom 1d 22h 12min
|Choose
|
Transfer station
SALIEMChoose
|
Transfer timefrom 2h 35min
|
Total travel timefrom 1d 22h 11min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 7h 37min
|
Total travel timefrom 2d 18h 18min
|Choose
|
Transfer station
PETROV VALChoose
|
Transfer timefrom 6h 2min
|
Total travel timefrom 2d 14h 43min
|Choose
|
Transfer station
URBAHChoose
|
Transfer timefrom 15h 28min
|
Total travel timefrom 2d 10h 25min
|Choose
|
Transfer station
KRASNIEY KUTChoose
|
Transfer timefrom 14h 7min
|
Total travel timefrom 2d 11h 46min
|Choose
|
Transfer station
GMELINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 11h 52min
|
Total travel timefrom 2d 14h 1min
|Choose