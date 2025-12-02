FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations PYT-YAH - ST PETERSBURG

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 3h
Total travel time
from 1d 23h 4min		 Choose
Transfer station
TYUMEN
Choose
Transfer time
from 1h 14min
Total travel time
from 2d 2h 28min		 Choose
Transfer station
EKATERINBURG
Choose
Transfer time
from 1h 6min
Total travel time
from 2d 1h 35min		 Choose
Transfer station
TALITSA
Choose
Transfer time
from 5h 25min
Total travel time
from 2d 2h 37min		 Choose
Transfer station
SAMARA
Choose
Transfer time
from 1h 53min
Total travel time
from 2d 16h 50min		 Choose
Transfer station
SIEZRAN
Choose
Transfer time
from 3h 26min
Total travel time
from 2d 14h 38min		 Choose
Transfer station
KAMIESHLOV
Choose
Transfer time
from 5h 28min
Total travel time
from 2d 2h 33min		 Choose
Transfer station
KOVROV 1
Choose
Transfer time
from 6h 48min
Total travel time
from 2d 7h 59min		 Choose
Transfer station
ELANSKIY
Choose
Transfer time
from 13h 32min
Total travel time
from 2d 4h 40min		 Choose
Transfer station
NIZHNY NOVGOROD
Choose
Transfer time
from 10h 47min
Total travel time
from 2d 11h 46min		 Choose
Transfer station
VLADIMIR
Choose
Transfer time
from 6h 9min
Total travel time
from 2d 8h 38min		 Choose
Transfer station
KAZAN
Choose
Transfer time
from 3h 41min
Total travel time
from 2d 5h 26min		 Choose
Transfer station
TIHORETSKAYA
Choose
Transfer time
from 13h 20min
Total travel time
from 4d 15h 23min		 Choose
Transfer station
SARATOV
Choose
Transfer time
from 3h 2min
Total travel time
from 3d 1h 29min		 Choose
Transfer station
PERM
Choose
Transfer time
from 16h 37min
Total travel time
from 2d 6h 32min		 Choose
Transfer station
CHELYABINSK
Choose
Transfer time
from 19h 45min
Total travel time
from 2d 14h 28min		 Choose
Transfer station
ZELENY DOL
Choose
Transfer time
from 3h 34min
Total travel time
from 2d 5h 14min		 Choose
Transfer station
KOTELNICH
Choose
Transfer time
from 9h 59min
Total travel time
from 2d 12h 49min		 Choose
Transfer station
BALEZINO
Choose
Transfer time
from 10h 22min
Total travel time
from 2d 11h 32min		 Choose
Transfer station
GLAZOV
Choose
Transfer time
from 9h 58min
Total travel time
from 2d 12h		 Choose
Transfer station
KIROV
Choose
Transfer time
from 10h 13min
Total travel time
from 2d 12h 17min		 Choose
Transfer station
HOSTA
Choose
Transfer time
from 3h 57min
Total travel time
from 5d 3h 29min		 Choose
Transfer station
LOOE
Choose
Transfer time
from 5h 57min
Total travel time
from 5d 1h 29min		 Choose
Transfer station
LAZAREVSKAYA
Choose
Transfer time
from 7h 48min
Total travel time
from 4d 23h 38min		 Choose
Transfer station
GORYACHIY KLYUCH
Choose
Transfer time
from 3h 27min
Total travel time
from 4d 16h 42min		 Choose
Transfer station
SOCHI
Choose
Transfer time
from 4h 55min
Total travel time
from 5d 2h 31min		 Choose
Transfer station
TUAPSE
Choose
Transfer time
from 9h 34min
Total travel time
from 4d 21h 52min		 Choose
Transfer station
ADLER
Choose
Transfer time
from 3h 30min
Total travel time
from 5d 3h 56min		 Choose
Transfer station
KRASNODAR
Choose
Transfer time
from 7h 55min
Total travel time
from 4d 13h 31min		 Choose
Transfer station
ANISOVKA
Choose
Transfer time
from 2h 17min
Total travel time
from 3d 9h 22min		 Choose
Transfer station
URBAH
Choose
Transfer time
from 2h 31min
Total travel time
from 3d 9h 8min		 Choose
Transfer station
PENZA
Choose
Transfer time
from 15h 39min
Total travel time
from 2d 23h 41min		 Choose
Transfer station
KUZNETSK
Choose
Transfer time
from 15h 35min
Total travel time
from 2d 23h 45min		 Choose
Transfer station
KINEL
Choose
Transfer time
from 13h 40min
Total travel time
from 3d 1h 40min		 Choose
Transfer station
ZHIGULEVSK
Choose
Transfer time
from 14h 43min
Total travel time
from 3d 37min		 Choose
Transfer station
ZHIGULEVSKOE MORE
Choose
Transfer time
from 14h 48min
Total travel time
from 3d 32min		 Choose
Transfer station
ULYANOVSK
Choose
Transfer time
from 6h 25min
Total travel time
from 3d 2h 58min		 Choose
Transfer station
VERESHCHAGINO
Choose
Transfer time
from 15h 39min
Total travel time
from 2d 11h 38min		 Choose
Transfer station
MOORE
Choose
Transfer time
from 19h 39min
Total travel time
from 2d 3h 34min		 Choose
Transfer station
NAVASHINO
Choose
Transfer time
from 19h 36min
Total travel time
from 2d 3h 37min		 Choose
Transfer station
SERGACH
Choose
Transfer time
from 19h
Total travel time
from 2d 4h 13min		 Choose
Transfer station
UREN
Choose
Transfer time
from 10h 11min
Total travel time
from 2d 13h 31min		 Choose
Transfer station
SHUMERLYA
Choose
Transfer time
from 18h 54min
Total travel time
from 2d 4h 19min		 Choose
Transfer station
SHAHUNYA
Choose
Transfer time
from 10h 11min
Total travel time
from 2d 13h 31min		 Choose
Transfer station
ZUEVKA
Choose
Transfer time
from 9h 42min
Total travel time
from 2d 14h		 Choose
Transfer station
YAR
Choose
Transfer time
from 9h 45min
Total travel time
from 2d 13h 57min		 Choose
Transfer station
URMARIE
Choose
Transfer time
from 18h
Total travel time
from 2d 5h 13min		 Choose
Transfer station
CANAS
Choose
Transfer time
from 18h 55min
Total travel time
from 2d 4h 18min		 Choose
Transfer station
VEKOVKA
Choose
Transfer time
from 20h 7min
Total travel time
from 2d 3h 6min		 Choose
Transfer station
SALSK
Choose
Transfer time
from 19h 44min
Total travel time
from 4d 15h 39min		 Choose
Transfer station
DINSKAYA
Choose
Transfer time
from 9h 27min
Total travel time
from 5d 1h 56min		 Choose
Transfer station
VQSELKI
Choose
Transfer time
from 11h 36min
Total travel time
from 4d 23h 47min		 Choose
Transfer station
KORENOVSK
Choose
Transfer time
from 10h 41min
Total travel time
from 5d 42min		 Choose
