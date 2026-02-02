|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
CANASChoose
|
Transfer timefrom 3h 29min
|
Total travel timefrom 2d 2h 9min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 25min
|
Total travel timefrom 1d 18h 7min
|Choose
|
Transfer station
SERGACHChoose
|
Transfer timefrom 3h 29min
|
Total travel timefrom 2d 6h 16min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 8h 5min
|
Total travel timefrom 2d 21h 34min
|Choose
|
Transfer station
MOOREChoose
|
Transfer timefrom 2h 31min
|
Total travel timefrom 2d 13h 6min
|Choose
|
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 6h 34min
|
Total travel timefrom 1d 20h 50min
|Choose
|
Transfer station
ELANSKIYChoose
|
Transfer timefrom 3h 45min
|
Total travel timefrom 1d 20h 44min
|Choose
|
Transfer station
ARZAMAS GORODChoose
|
Transfer timefrom 1h 14min
|
Total travel timefrom 2d 9h 31min
|Choose
|
Transfer station
VYATSKIYE POLYANAChoose
|
Transfer timefrom 6h 27min
|
Total travel timefrom 1d 20h 56min
|Choose
|
Transfer station
KIZNERChoose
|
Transfer timefrom 6h 23min
|
Total travel timefrom 1d 21h 1min
|Choose
|
Transfer station
MOZHGAChoose
|
Transfer timefrom 6h 21min
|
Total travel timefrom 1d 21h 3min
|Choose
|
Transfer station
DRUZHININOChoose
|
Transfer timefrom 6h 55min
|
Total travel timefrom 1d 20h 1min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 4h 44min
|
Total travel timefrom 1d 19h 55min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 8min
|
Total travel timefrom 1d 15h 52min
|Choose
|
Transfer station
YANAULChoose
|
Transfer timefrom 6h 19min
|
Total travel timefrom 1d 20h 48min
|Choose