|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Transfer time from 6h 20min
Total travel time from 3d 8h 56min
Transfer station
PERM
Transfer time from 9h 17min
Total travel time from 3d 17h 28min
Transfer station
NIZHNY NOVGOROD
Transfer time from 12h 29min
Total travel time from 3d 12h 26min
Transfer station
TYUMEN
Transfer time from 8h 50min
Total travel time from 3d 3h 5min
Transfer station
VYATSKIYE POLYANA
Transfer time from 23h 10min
Total travel time from 3d 12h 5min
Transfer station
KIZNER
Transfer time from 23h 13min
Total travel time from 3d 12h 2min
Transfer station
MOZHGA
Transfer time from 23h 3min
Total travel time from 3d 12h 12min
Transfer station
KAZAN
Transfer time from 22h 49min
Total travel time from 3d 12h 26min
