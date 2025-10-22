|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 10min
|
Total travel timefrom 2d 12h 29min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 6h 17min
|
Total travel timefrom 2d 18h 32min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 6h 9min
|
Total travel timefrom 2d 19h 21min
|Choose
|
Transfer station
KAVKAZSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 20min
|
Total travel timefrom 3d 17min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 47min
|
Total travel timefrom 2d 21h 24min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 33min
|
Total travel timefrom 2d 20h 40min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 5h 39min
|
Total travel timefrom 2d 20h 30min
|Choose
|
Transfer station
LIHAIChoose
|
Transfer timefrom 6h 59min
|
Total travel timefrom 2d 20h 43min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 7h 19min
|
Total travel timefrom 2d 20h 21min
|Choose
|
Transfer station
ZVEREVOChoose
|
Transfer timefrom 5h 51min
|
Total travel timefrom 2d 21h 9min
|Choose
|
Transfer station
KUTEYNIKOVOChoose
|
Transfer timefrom 5h 52min
|
Total travel timefrom 2d 20h 13min
|Choose
|
Transfer station
GRYAZIChoose
|
Transfer timefrom 8h 53min
|
Total travel timefrom 2d 20h 5min
|Choose