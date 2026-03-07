|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
VLADIMIRChoose
|
Transfer timefrom 2h 58min
|
Total travel timefrom 6d 1h 11min
|Choose
|
Transfer station
YAROSLAVLChoose
|
Transfer timefrom 1h 21min
|
Total travel timefrom 6d 11h 42min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNY NOVGORODChoose
|
Transfer timefrom 1h 32min
|
Total travel timefrom 6d 5min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOV-YAROSLAVSKIYChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 6d 11h 50min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 6h 53min
|
Total travel timefrom 6d 1h 29min
|Choose
|
Transfer station
KOVROV 1Choose
|
Transfer timefrom 3h 45min
|
Total travel timefrom 6d 40min
|Choose
|
Transfer station
ALEKSANDROVChoose
|
Transfer timefrom 1h 17min
|
Total travel timefrom 6d 12h 18min
|Choose
|
Transfer station
KIROVChoose
|
Transfer timefrom 3h 17min
|
Total travel timefrom 6d 3h 2min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 5h 50min
|
Total travel timefrom 6d 5h 4min
|Choose
|
Transfer station
IRKUTSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 38min
|
Total travel timefrom 6d 3h 5min
|Choose
|
Transfer station
GLAZOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 11min
|
Total travel timefrom 6d 3h 37min
|Choose
|
Transfer station
VLADIVOSTOKChoose
|
Transfer timefrom 2h 45min
|
Total travel timefrom 6d 14h 44min
|Choose
|
Transfer station
SIBIRTSEVOChoose
|
Transfer timefrom 3h 33min
|
Total travel timefrom 6d 8h 14min
|Choose
|
Transfer station
UGOLNAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 6min
|
Total travel timefrom 6d 13h 18min
|Choose
|
Transfer station
USSURIYSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 6d 10h 28min
|Choose