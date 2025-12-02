|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 29min
|
Total travel timefrom 2d 36min
|Choose
|
Transfer station
YAROSLAVLChoose
|
Transfer timefrom 10h 21min
|
Total travel timefrom 2d 9h 26min
|Choose
|
Transfer station
ALEKSANDROVChoose
|
Transfer timefrom 10h 38min
|
Total travel timefrom 2d 9h 17min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOV-YAROSLAVSKIYChoose
|
Transfer timefrom 9h 59min
|
Total travel timefrom 2d 9h 56min
|Choose
|
Transfer station
DANILOVChoose
|
Transfer timefrom 10h 39min
|
Total travel timefrom 2d 9h 14min
|Choose