No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations SALIEM - ABAKAN

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
TYUMEN
Transfer time
from 8h 32min
Total travel time
from 2d 45min
Transfer station
TALITSA
Transfer time
from 3h 53min
Total travel time
from 2d 5h 24min
Transfer station
EKATERINBURG
Transfer time
from 1h
Total travel time
from 2d 12h 53min
Transfer station
ARTIESHTA
Transfer time
from 15h 46min
Total travel time
from 1d 21h 8min
Transfer station
BOGDANOVICH
Transfer time
from 4h 39min
Total travel time
from 2d 9h 14min
Transfer station
MOSCOW
Transfer time
from 16h 52min
Total travel time
from 4d 23h 34min
Transfer station
KISELEVSK
Transfer time
from 16h 10min
Total travel time
from 1d 21h 4min
Transfer station
PROKOPEVSK
Transfer time
from 16h 14min
Total travel time
from 1d 21h
Transfer station
NOVOKUZNETSK
Transfer time
from 17h 15min
Total travel time
from 1d 19h 59min
Transfer station
PERVOURALSK
Transfer time
from 22h 43min
Total travel time
from 2d 17h 43min
Transfer station
ZAVODOUKOVSKAYA
Transfer time
from 11h 30min
Total travel time
from 2d 1h 44min
Transfer station
ISHIM
Transfer time
from 10h 55min
Total travel time
from 2d 2h 19min
Transfer station
KAMIESHLOV
Transfer time
from 12h 56min
Total travel time
from 2d 9h 5min
Transfer station
PERM
Transfer time
from 13h 9min
Total travel time
from 3d 3h 17min
Transfer station
OMSK
Transfer time
from 11h 39min
Total travel time
from 2d 1h 35min
Transfer station
KALACHINSKAYA
Transfer time
from 11h 15min
Total travel time
from 2d 1h 59min
Transfer station
TATARSKAYA
Transfer time
from 11h 56min
Total travel time
from 2d 1h 18min
Transfer station
NAZIEVAEVSKAYA
Transfer time
from 10h 51min
Total travel time
from 2d 2h 23min
Transfer station
KOTELNICH
Transfer time
from 17h 55min
Total travel time
from 3d 22h 31min
Transfer station
BALEZINO
Transfer time
from 5h 21min
Total travel time
from 3d 11h 5min
Transfer station
GLAZOV
Transfer time
from 3h 27min
Total travel time
from 3d 12h 59min
Transfer station
KIROV
Transfer time
from 21h 26min
Total travel time
from 3d 19h
