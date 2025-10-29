|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 1h 29min
|
Total travel timefrom 14h 14min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 32min
|
Total travel timefrom 1d 2h 20min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 3h 36min
|
Total travel timefrom 19h 10min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 2h 16min
|
Total travel timefrom 1d 16h 6min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 2h 50min
|
Total travel timefrom 3d 6h 48min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 22min
|
Total travel timefrom 21h 48min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 2h 26min
|
Total travel timefrom 1d
|Choose
|
Transfer station
ELANSKIYChoose
|
Transfer timefrom 1h 19min
|
Total travel timefrom 22h 7min
|Choose
|
Transfer station
VYATSKIYE POLYANAChoose
|
Transfer timefrom 7h 47min
|
Total travel timefrom 2d 3h 25min
|Choose
|
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 1h 52min
|
Total travel timefrom 1d 22h 31min
|Choose
|
Transfer station
YANAULChoose
|
Transfer timefrom 6h 13min
|
Total travel timefrom 1d 18h 2min
|Choose
|
Transfer station
SARAPULChoose
|
Transfer timefrom 3h 44min
|
Total travel timefrom 1d 20h 39min
|Choose
|
Transfer station
CHERNUSHKAChoose
|
Transfer timefrom 8h 16min
|
Total travel timefrom 1d 15h 53min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 10h
|
Total travel timefrom 1d 6h 12min
|Choose