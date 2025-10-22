FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations SAMARA - BARNAUL

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
OMSK
Choose
Transfer time
from 1h 34min
Total travel time
from 1d 20h 33min		 Choose
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Choose
Transfer time
from 3h 43min
Total travel time
from 1d 20h 57min		 Choose
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 8h 39min
Total travel time
from 2d 22h 3min		 Choose
Transfer station
TATARSKAYA
Choose
Transfer time
from 2h 21min
Total travel time
from 1d 21h 24min		 Choose
Transfer station
KRASNOYARSK
Choose
Transfer time
from 6h 6min
Total travel time
from 3d 1h 48min		 Choose
Transfer station
TYAZHIN
Choose
Transfer time
from 19h 57min
Total travel time
from 2d 14h 11min		 Choose
Transfer station
BOGOTOL
Choose
Transfer time
from 17h 25min
Total travel time
from 2d 16h 43min		 Choose
Transfer station
KOZULKA
Choose
Transfer time
from 12h 17min
Total travel time
from 2d 21h 42min		 Choose
Transfer station
ACHINSK
Choose
Transfer time
from 15h 11min
Total travel time
from 2d 18h 57min		 Choose
Transfer station
KALACHINSKAYA
Choose
Transfer time
from 3h 43min
Total travel time
from 1d 22h 37min		 Choose
Transfer station
TYUMEN
Choose
Transfer time
from 1h
Total travel time
from 2d 12h 43min		 Choose
Transfer station
MARIINSK
Choose
Transfer time
from 23h 19min
Total travel time
from 2d 10h 49min		 Choose
Transfer station
UYAR
Choose
Transfer time
from 3h 50min
Total travel time
from 3d 8h 53min		 Choose
Transfer station
ZVEZDNAYA
Choose
Transfer time
from 7h 32min
Total travel time
from 5d 5h 11min		 Choose
Transfer station
NIYA
Choose
Transfer time
from 6h 15min
Total travel time
from 5d 6h 28min		 Choose
Transfer station
NEBEL
Choose
Transfer time
from 5h 11min
Total travel time
from 5d 7h 32min		 Choose
Transfer station
KIRENGA
Choose
Transfer time
from 3h 48min
Total travel time
from 5d 8h 55min		 Choose
Transfer station
ULKAN
Choose
Transfer time
from 2h 6min
Total travel time
from 5d 10h 37min		 Choose
Transfer station
LENA
Choose
Transfer time
from 11h 2min
Total travel time
from 5d 1h 41min		 Choose
Transfer station
KEZHEMSKAYA
Choose
Transfer time
from 22h 44min
Total travel time
from 4d 13h 59min		 Choose
Transfer station
VIDIM
Choose
Transfer time
from 20h 41min
Total travel time
from 4d 16h 2min		 Choose
Transfer station
KORSHUNIKHA-ANGARSK
Choose
Transfer time
from 17h 35min
Total travel time
from 4d 19h 8min		 Choose
