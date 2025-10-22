|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 2h 10min
|
Total travel timefrom 2d 8h 10min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 5h 43min
|
Total travel timefrom 2d 21h 2min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 11min
|
Total travel timefrom 1d 20h 55min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 21h 6min
|
Total travel timefrom 2d 18min
|Choose
|
Transfer station
KINELChoose
|
Transfer timefrom 7h 25min
|
Total travel timefrom 2d 2h 36min
|Choose
|
Transfer station
POHVISTNEVOChoose
|
Transfer timefrom 8h 34min
|
Total travel timefrom 2d 2h 30min
|Choose
|
Transfer station
NOVOOTRADNAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 41min
|
Total travel timefrom 2d 2h 29min
|Choose
|
Transfer station
BUGURUSLANChoose
|
Transfer timefrom 8h 37min
|
Total travel timefrom 2d 2h 27min
|Choose
|
Transfer station
RAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 8h 44min
|
Total travel timefrom 2d 2h 2min
|Choose
|
Transfer station
ABDULINOChoose
|
Transfer timefrom 8h 37min
|
Total travel timefrom 2d 2h 27min
|Choose
|
Transfer station
AKSAKOVOChoose
|
Transfer timefrom 8h 37min
|
Total travel timefrom 2d 2h 23min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 37min
|
Total travel timefrom 2d 26min
|Choose
|
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 9h 50min
|
Total travel timefrom 2d 32min
|Choose
|
Transfer station
ASHAChoose
|
Transfer timefrom 9h 18min
|
Total travel timefrom 2d 1h 2min
|Choose