|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
CHAPAEVSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 22min
|
Total travel timefrom 1h 47min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 3h 18min
|
Total travel timefrom 1d 22min
|Choose
|
Transfer station
RUZAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 1h 20min
|
Total travel timefrom 8h 54min
|Choose
|
Transfer station
PENZAChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 7h 35min
|Choose
|
Transfer station
KUZNETSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 47min
|
Total travel timefrom 4h 53min
|Choose
|
Transfer station
NOVOKUIBYSHEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 25min
|
Total travel timefrom 1h 55min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 13h 1min
|
Total travel timefrom 18h 22min
|Choose
|
Transfer station
INZAChoose
|
Transfer timefrom 3h 13min
|
Total travel timefrom 6h 40min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 6h 58min
|
Total travel timefrom 13h 35min
|Choose
|
Transfer station
BARIESHChoose
|
Transfer timefrom 1h 58min
|
Total travel timefrom 5h 7min
|Choose
|
Transfer station
KUZOVATOVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 32min
|
Total travel timefrom 4h 4min
|Choose
|
Transfer station
AKSAKOVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 49min
|
Total travel timefrom 12h 30min
|Choose
|
Transfer station
SENNAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 44min
|
Total travel timefrom 8h 51min
|Choose
|
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 6h 14min
|
Total travel timefrom 19h 9min
|Choose