|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 1h 28min
|
Total travel timefrom 13h 35min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 1h 35min
|
Total travel timefrom 18h 17min
|Choose
|
Transfer station
KROPACHEVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 14h 5min
|Choose
|
Transfer station
BERDYAUSHChoose
|
Transfer timefrom 1h 22min
|
Total travel timefrom 14h 2min
|Choose
|
Transfer station
UST-KATAVChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 14h 5min
|Choose
|
Transfer station
VYAZOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 14h 6min
|Choose
|
Transfer station
ASHAChoose
|
Transfer timefrom 1h 57min
|
Total travel timefrom 14h 7min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 35min
|
Total travel timefrom 19h 53min
|Choose
|
Transfer station
MIASSChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 16h 20min
|Choose
|
Transfer station
ABDULINOChoose
|
Transfer timefrom 1h 46min
|
Total travel timefrom 14h 7min
|Choose
|
Transfer station
AKSAKOVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 48min
|
Total travel timefrom 14h 11min
|Choose
|
Transfer station
SULEYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 53min
|
Total travel timefrom 14h 42min
|Choose