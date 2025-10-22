|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 10h 57min
|
Total travel timefrom 1d 22h 10min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 18h
|
Total travel timefrom 1d 21h 41min
|Choose
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 17h 58min
|
Total travel timefrom 1d 20h 45min
|Choose
|
Transfer station
BOGOYAVLENSKChoose
|
Transfer timefrom 17h 19min
|
Total travel timefrom 1d 23h 46min
|Choose
|
Transfer station
OZHERELEChoose
|
Transfer timefrom 13h 51min
|
Total travel timefrom 2d 3h 22min
|Choose
|
Transfer station
KIZILYURTChoose
|
Transfer timefrom 12h 30min
|
Total travel timefrom 2d 6h 46min
|Choose
|
Transfer station
MAKHACHKALAChoose
|
Transfer timefrom 13h 37min
|
Total travel timefrom 2d 5h 39min
|Choose