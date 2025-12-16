|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Transfer time from 1h 22min
Total travel time from 1d 15h 14min
Transfer station
TVER
Transfer time from 1h 2min
Total travel time from 1d 12h 8min
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOYE
Transfer time from 2h 15min
Total travel time from 1d 9h 8min
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOYE
Transfer time from 3h 34min
Total travel time from 1d 5h 39min
Transfer station
OKULOVKA
Transfer time from 1h 36min
Total travel time from 1d 8h 2min
Transfer station
M VISHERA
Transfer time from 2h 41min
Total travel time from 1d 6h 51min
Transfer station
VYSHNY VOLOCHOK
Transfer time from 1h 8min
Total travel time from 1d 10h 24min
Transfer station
VOLHOV
Transfer time from 3h 37min
Total travel time from 23h 46min
Transfer station
PETROZAVODSK
Transfer time from 2h 24min
Total travel time from 22h 59min
Transfer station
LODEYNOE POLE
Transfer time from 3h 43min
Total travel time from 23h 40min
Transfer station
SVIR
Transfer time from 4h 21min
Total travel time from 23h 1min
Transfer station
POLYARNIEE ZORI
Transfer time from 9h 20min
Total travel time from 1d 3min
Transfer station
BELOMORSK
Transfer time from 9h 16min
Total travel time from 23h 56min
Transfer station
KUZEMA
Transfer time from 9h 13min
Total travel time from 23h 55min
