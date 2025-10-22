|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 50min
|
Total travel timefrom 18h 9min
|Choose
|
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 18h 37min
|
Total travel timefrom 1d 12h 39min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 21h 18min
|
Total travel timefrom 1d 10h 28min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 13h
|
Total travel timefrom 19h 46min
|Choose
|
Transfer station
M VISHERAChoose
|
Transfer timefrom 19h 4min
|
Total travel timefrom 1d 13h 21min
|Choose
|
Transfer station
OKULOVKAChoose
|
Transfer timefrom 20h 11min
|
Total travel timefrom 1d 12h 14min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 5h 50min
|
Total travel timefrom 21h 49min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 3h 16min
|
Total travel timefrom 20h 49min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 4h 20min
|
Total travel timefrom 1d 7h 38min
|Choose
|
Transfer station
GRYAZIChoose
|
Transfer timefrom 3h 55min
|
Total travel timefrom 1d 3h 48min
|Choose
|
Transfer station
INZAChoose
|
Transfer timefrom 1h 24min
|
Total travel timefrom 21h 9min
|Choose
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 11h 30min
|
Total travel timefrom 1d 1h 21min
|Choose
|
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 10h 55min
|
Total travel timefrom 2d 10h 57min
|Choose