FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations ST PETERSBURG - ORSK

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 1h 50min
Total travel time
from 1d 7h 51min		 Choose
Transfer station
SAMARA
Choose
Transfer time
from 1h 51min
Total travel time
from 1d 9h 20min		 Choose
Transfer station
SIEZRAN
Choose
Transfer time
from 1h 12min
Total travel time
from 1d 10h 13min		 Choose
Transfer station
RYAZAN
Choose
Transfer time
from 13h 10min
Total travel time
from 1d 9h 16min		 Choose
Transfer station
ROSTOV
Choose
Transfer time
from 15h 34min
Total travel time
from 2d 18h 42min		 Choose
Transfer station
NOVOCHERKASSK
Choose
Transfer time
from 17h 14min
Total travel time
from 2d 22h 45min		 Choose
Transfer station
ORENBURG
Choose
Transfer time
from 2h 21min
Total travel time
from 1d 18h 47min		 Choose
Transfer station
EKATERINBURG
Choose
Transfer time
from 3h 40min
Total travel time
from 2d 4h 10min		 Choose
Transfer station
TIHORETSKAYA
Choose
Transfer time
from 16h 26min
Total travel time
from 3d 5h 55min		 Choose
Transfer station
CHAPAEVSK
Choose
Transfer time
from 1h 18min
Total travel time
from 2d 2h 14min		 Choose
Transfer station
NOVOKUIBYSHEVSKAYA
Choose
Transfer time
from 1h 13min
Total travel time
from 2d 2h 19min		 Choose
Transfer station
PEREVOLOTSKAYA
Choose
Transfer time
from 10h 9min
Total travel time
from 1d 19h 42min		 Choose
Transfer station
BUSULUK
Choose
Transfer time
from 10h 50min
Total travel time
from 1d 19h 1min		 Choose
Transfer station
TOTSKAYA
Choose
Transfer time
from 10h 25min
Total travel time
from 1d 19h 26min		 Choose
Transfer station
SOROCHINSKAYA
Choose
Transfer time
from 10h 20min
Total travel time
from 1d 19h 31min		 Choose
Transfer station
NOVOSERGIEVSKAYA
Choose
Transfer time
from 10h 14min
Total travel time
from 1d 19h 37min		 Choose
Transfer station
RYAZHSK
Choose
Transfer time
from 12h 54min
Total travel time
from 1d 19h 39min		 Choose
Transfer station
PENZA
Choose
Transfer time
from 17h 7min
Total travel time
from 1d 18h 2min		 Choose
Transfer station
KUZOVATOVO
Choose
Transfer time
from 1h 13min
Total travel time
from 1d 10h 22min		 Choose
Transfer station
RUZAEVKA
Choose
Transfer time
from 2h 14min
Total travel time
from 1d 12h 18min		 Choose
Transfer station
INZA
Choose
Transfer time
from 1h 24min
Total travel time
from 1d 10h 28min		 Choose
Transfer station
KUZNETSK
Choose
Transfer time
from 17h 2min
Total travel time
from 1d 18h 7min		 Choose
Transfer station
KINEL
Choose
Transfer time
from 14h 25min
Total travel time
from 1d 20h 44min		 Choose
Transfer station
CHELYABINSK
Choose
Transfer time
from 7h 13min
Total travel time
from 2d 1h 12min		 Choose
Transfer station
HOSTA
Choose
Transfer time
from 4h 35min
Total travel time
from 3d 17h 37min		 Choose
Transfer station
LOOE
Choose
Transfer time
from 6h 31min
Total travel time
from 3d 15h 41min		 Choose
Transfer station
LAZAREVSKAYA
Choose
Transfer time
from 8h 13min
Total travel time
from 3d 13h 59min		 Choose
Transfer station
GORYACHIY KLYUCH
Choose
Transfer time
from 14h 58min
Total travel time
from 3d 7h 14min		 Choose
Transfer station
PYATIGORSK
Choose
Transfer time
from 2h 25min
Total travel time
from 3d 19h 56min		 Choose
Transfer station
ESSENTUKI
Choose
Transfer time
from 1h 38min
Total travel time
from 3d 20h 43min		 Choose
Transfer station
SOCHI
Choose
Transfer time
from 5h 37min
Total travel time
from 3d 16h 35min		 Choose
Transfer station
TUAPSE
Choose
Transfer time
from 10h 5min
Total travel time
from 3d 12h 7min		 Choose
Transfer station
ADLER
Choose
Transfer time
from 4h 8min
Total travel time
from 3d 18h 4min		 Choose
Transfer station
KAVKAZSKAYA
Choose
Transfer time
from 14h 29min
Total travel time
from 3d 7h 52min		 Choose
Transfer station
MINERALNIYE VODI
Choose
Transfer time
from 5h 40min
Total travel time
from 3d 16h 41min		 Choose
Transfer station
NEVINNOMYSSK
Choose
Transfer time
from 9h 17min
Total travel time
from 3d 13h 4min		 Choose
Transfer station
ARMAVIR
Choose
Transfer time
from 11h 30min
Total travel time
from 3d 10h 51min		 Choose
Transfer station
LIHAI
Choose
Transfer time
from 20h 55min
Total travel time
from 2d 20h 52min		 Choose
Transfer station
KRASNODAR
Choose
Transfer time
from 17h 27min
Total travel time
from 3d 4h 45min		 Choose
Transfer station
ZUBOVA POLYANA
Choose
Transfer time
from 17h 25min
Total travel time
from 1d 12h 26min		 Choose
Transfer station
POT'MA
Choose
Transfer time
from 17h 25min
Total travel time
from 1d 12h 26min		 Choose
Transfer station
BARIESH
Choose
Transfer time
from 1h 16min
Total travel time
from 2d 2h 16min		 Choose
Transfer station
TORBEEVO
Choose
Transfer time
from 17h 24min
Total travel time
from 1d 12h 27min		 Choose
Transfer station
KOVYLKINO
Choose
Transfer time
from 17h 23min
Total travel time
from 1d 12h 28min		 Choose
Transfer station
NOCHKA
Choose
Transfer time
from 1h 26min
Total travel time
from 2d 2h 6min		 Choose
Support Service
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Frequently asked questions
Is it possible to purchase railway tickets in installments? Is it possible to take an animal on a trip? Will I need to issue a separate ticket? What is an electronic ticket. What type of train can I get an e-ticket for? How to buy a ticket on our website? How do I enter my personal data correctly?
Read the full information
cheap-flights.app
We accept payment:
/ 4 reasons to buy from us /
  • 7 years
    stable operation
    For many years we have been helping our clients to travel comfortably not only in Russia, but also to countries near and far abroad. The number of satisfied users of the service is only growing. Join us!
  • Saving
    time
    Booking railway tickets is as simple as possible - you can easily find and buy the ticket you need in a few seconds. It's so simple that you can do it on the go, in a traffic jam or at a traffic light. Anyone can handle this, even without experience ordering railway tickets online.
  • Independent
    choice of location
    You independently choose the most convenient place for you when ordering a ticket. Compartment, reserved seat, closer or further to the center of the car, car number, near the window or not - any option of your choice.. But a little advice: the earlier the order, the greater the choice of places to book.
  • Secure
    payment
    Booking tickets on the rusbiletnapoezd.ru website is absolutely safe. Your personal data, passport number, bank card details and all other confidential information are strictly protected by reliable security standards. Our service is a guarantee of security.
Subscribe to our news
zhd.online

LLC "EXTRIP", 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Avenue, 32.
TIN: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru ask a question to a specialist

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Ticket prices include service fees. The final price is displayed on the purchase confirmation screen.

We accept payment:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru