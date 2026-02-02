|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
VOLHOVChoose
|
Transfer timefrom 3h 12min
|
Total travel timefrom 2h 35min
|Choose
|
Transfer station
SHEKSNAChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 15h 26min
|Choose
|
Transfer station
BABAEVOChoose
|
Transfer timefrom 6h 6min
|
Total travel timefrom 8h 25min
|Choose
|
Transfer station
CHEREPOVETSChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 13h 40min
|Choose
|
Transfer station
SUDAChoose
|
Transfer timefrom 2h 4min
|
Total travel timefrom 12h 30min
|Choose
|
Transfer station
EFIMOVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 1min
|
Total travel timefrom 5h 36min
|Choose
|
Transfer station
VOLOGDAChoose
|
Transfer timefrom 11h 25min
|
Total travel timefrom 18h 46min
|Choose
|
Transfer station
KADUYChoose
|
Transfer timefrom 2h 58min
|
Total travel timefrom 12h 1min
|Choose
|
Transfer station
PODBOROVEChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 6h 17min
|Choose
|
Transfer station
KIPELOVOChoose
|
Transfer timefrom 7h 35min
|
Total travel timefrom 17h 20min
|Choose
|
Transfer station
ZABOREChoose
|
Transfer timefrom 8h 8min
|
Total travel timefrom 6h 46min
|Choose
|
Transfer station
SIUCHChoose
|
Transfer timefrom 6h 36min
|
Total travel timefrom 10h 56min
|Choose
|
Transfer station
CHEBSARAChoose
|
Transfer timefrom 8h 25min
|
Total travel timefrom 16h 30min
|Choose
|
Transfer station
BALEZINOChoose
|
Transfer timefrom 17h 14min
|
Total travel timefrom 1d 22h 38min
|Choose
|
Transfer station
GLAZOVChoose
|
Transfer timefrom 18h 21min
|
Total travel timefrom 1d 21h 28min
|Choose