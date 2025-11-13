|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 3h 58min
|
Total travel timefrom 20h 37min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 13h 41min
|
Total travel timefrom 22h 10min
|Choose
|
Transfer station
INZAChoose
|
Transfer timefrom 1h 12min
|
Total travel timefrom 23h 18min
|Choose
|
Transfer station
KUZOVATOVOChoose
|
Transfer timefrom 15h 49min
|
Total travel timefrom 22h 50min
|Choose
|
Transfer station
RUZAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 2h 1min
|
Total travel timefrom 1d 14h 9min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 16h 18min
|
Total travel timefrom 22h 21min
|Choose