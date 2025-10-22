|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Transfer time from 1h 7min
Total travel time from 10h 23min
Transfer station
YAROSLAVL
Transfer time from 6h 36min
Total travel time from 13h 11min
Transfer station
VOLHOV
Transfer time from 3h 12min
Total travel time from 10h 19min
Transfer station
SHEKSNA
Transfer time from 2h 25min
Total travel time from 10h 54min
Transfer station
CHEREPOVETS
Transfer time from 3h 2min
Total travel time from 10h 46min
Transfer station
KONOSHA
Transfer time from 2h 9min
Total travel time from 17h 5min
Transfer station
KIPELOVO
Transfer time from 2h 21min
Total travel time from 10h 58min
Transfer station
CHEBSARA
Transfer time from 2h 25min
Total travel time from 10h 57min
Transfer station
ARKHANGELSK
Transfer time from 1h 9min
Total travel time from 1d 7h 2min
