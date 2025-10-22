|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 2h 40min
|
Total travel timefrom 1d 11h 25min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 2h
|
Total travel timefrom 1d 6h 36min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 47min
|
Total travel timefrom 1d 11h 54min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 4h
|
Total travel timefrom 1d 9h 4min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 3h 53min
|
Total travel timefrom 1d 9h 21min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 4h 46min
|
Total travel timefrom 2d 3h 29min
|Choose
|
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 2h 7min
|
Total travel timefrom 2d 1h 11min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 29min
|
Total travel timefrom 1d 14h 9min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 10min
|
Total travel timefrom 1d 14h 24min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 12h 50min
|
Total travel timefrom 2d 10h 7min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 4h 15min
|
Total travel timefrom 1d 14h 19min
|Choose
|
Transfer station
LIHAIChoose
|
Transfer timefrom 11h 38min
|
Total travel timefrom 1d 13h 36min
|Choose
|
Transfer station
M VISHERAChoose
|
Transfer timefrom 12h
|
Total travel timefrom 2d 18h 7min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 3h 33min
|
Total travel timefrom 2d 1h 45min
|Choose