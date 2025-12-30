|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 1h 12min
|
Total travel timefrom 14h 35min
|Choose
|
Transfer station
CANASChoose
|
Transfer timefrom 7h 19min
|
Total travel timefrom 13h
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 3h 48min
|
Total travel timefrom 1d 1h 3min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 8h 23min
|
Total travel timefrom 1d 21h 3min
|Choose
|
Transfer station
TALOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 46min
|
Total travel timefrom 1d 17h 45min
|Choose
|
Transfer station
POVORINOChoose
|
Transfer timefrom 7h 5min
|
Total travel timefrom 1d 13h 27min
|Choose
|
Transfer station
NOVOHOPERSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 41min
|
Total travel timefrom 1d 15h 50min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 3h 35min
|
Total travel timefrom 2d 1h 51min
|Choose
|
Transfer station
BALASHOVChoose
|
Transfer timefrom 11h 42min
|
Total travel timefrom 1d 9h 2min
|Choose
|
Transfer station
ARZAMAS GORODChoose
|
Transfer timefrom 10h 12min
|
Total travel timefrom 13h 55min
|Choose
|
Transfer station
SERDOBSKChoose
|
Transfer timefrom 16h 38min
|
Total travel timefrom 1d 3h 46min
|Choose
|
Transfer station
RTISHCHEVOChoose
|
Transfer timefrom 14h 35min
|
Total travel timefrom 1d 5h 49min
|Choose
|
Transfer station
ARKADAKChoose
|
Transfer timefrom 13h 45min
|
Total travel timefrom 1d 7h 12min
|Choose
|
Transfer station
VOLGOGRADChoose
|
Transfer timefrom 18h 1min
|
Total travel timefrom 2d 2h 53min
|Choose
|
Transfer station
PENZAChoose
|
Transfer timefrom 21h 57min
|
Total travel timefrom 22h 27min
|Choose