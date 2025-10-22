|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 8h 17min
|
Total travel timefrom 2d 5h 30min
|Choose
|
Transfer station
KIRSANOVChoose
|
Transfer timefrom 5h 52min
|
Total travel timefrom 1d 8h 33min
|Choose
|
Transfer station
TAMBOVChoose
|
Transfer timefrom 3h
|
Total travel timefrom 1d 11h 18min
|Choose
|
Transfer station
RTISHCHEVOChoose
|
Transfer timefrom 10h 1min
|
Total travel timefrom 1d 4h 29min
|Choose
|
Transfer station
TAMALAChoose
|
Transfer timefrom 7h 11min
|
Total travel timefrom 1d 7h 14min
|Choose
|
Transfer station
ATKARSKChoose
|
Transfer timefrom 13h 1min
|
Total travel timefrom 1d 1h 30min
|Choose
|
Transfer station
BOGOYAVLENSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 31min
|
Total travel timefrom 1d 16h 56min
|Choose
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 38min
|
Total travel timefrom 1d 14h 7min
|Choose
|
Transfer station
VERTUNOVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 6min
|
Total travel timefrom 1d 6h 27min
|Choose
|
Transfer station
TATISHCHEVOChoose
|
Transfer timefrom 14h 25min
|
Total travel timefrom 1d 8min
|Choose
|
Transfer station
URBAHChoose
|
Transfer timefrom 3h 17min
|
Total travel timefrom 21h 45min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 48min
|
Total travel timefrom 3d 5h 18min
|Choose
|
Transfer station
UMETChoose
|
Transfer timefrom 8h 7min
|
Total travel timefrom 1d 8h 20min
|Choose
|
Transfer station
ASTRAKHANChoose
|
Transfer timefrom 5h 31min
|
Total travel timefrom 19h 37min
|Choose
|
Transfer station
KRASNIEY KUTChoose
|
Transfer timefrom 3h 28min
|
Total travel timefrom 21h 37min
|Choose