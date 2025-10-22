|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 2h 56min
|
Total travel timefrom 1d 18min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 7h 36min
|
Total travel timefrom 23h
|Choose
|
Transfer station
OKULOVKAChoose
|
Transfer timefrom 20h 11min
|
Total travel timefrom 1d 24min
|Choose
|
Transfer station
M VISHERAChoose
|
Transfer timefrom 19h 4min
|
Total travel timefrom 1d 22min
|Choose
|
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 19h
|
Total travel timefrom 1d 1h 3min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 21h 18min
|
Total travel timefrom 23h 45min
|Choose
|
Transfer station
MURMANSKChoose
|
Transfer timefrom 18h 5min
|
Total travel timefrom 2d 2h 15min
|Choose
|
Transfer station
BELOMORSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 47min
|
Total travel timefrom 1d 1h 17min
|Choose
|
Transfer station
KUZEMAChoose
|
Transfer timefrom 5h 13min
|
Total travel timefrom 1d 5h 51min
|Choose
|
Transfer station
EINGOZEROChoose
|
Transfer timefrom 3h 36min
|
Total travel timefrom 1d 7h 28min
|Choose
|
Transfer station
AMBARNIEYChoose
|
Transfer timefrom 3h
|
Total travel timefrom 1d 8h 4min
|Choose
|
Transfer station
LOUHIChoose
|
Transfer timefrom 1h 51min
|
Total travel timefrom 1d 9h 13min
|Choose
|
Transfer station
KEMChoose
|
Transfer timefrom 7h 42min
|
Total travel timefrom 1d 3h 22min
|Choose
|
Transfer station
OLENEGORSKChoose
|
Transfer timefrom 22h 59min
|
Total travel timefrom 1d 21h 21min
|Choose
|
Transfer station
KOLAChoose
|
Transfer timefrom 18h 44min
|
Total travel timefrom 2d 1h 36min
|Choose