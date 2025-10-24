|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
ULAN-UDEIChoose
|
Transfer timefrom 12h 48min
|
Total travel timefrom 1d 4h 28min
|Choose
|
Transfer station
CHITAChoose
|
Transfer timefrom 1h 44min
|
Total travel timefrom 1d 3h 19min
|Choose
|
Transfer station
IRKUTSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 33min
|
Total travel timefrom 1d 11h 24min
|Choose
|
Transfer station
BAYKALSKChoose
|
Transfer timefrom 12h 51min
|
Total travel timefrom 1d 6h 12min
|Choose
|
Transfer station
MIESOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 12h 29min
|
Total travel timefrom 1d 6h 23min
|Choose
|
Transfer station
HUSHENGAChoose
|
Transfer timefrom 12h 31min
|
Total travel timefrom 1d 5h 17min
|Choose
|
Transfer station
HARAGUNChoose
|
Transfer timefrom 12h 31min
|
Total travel timefrom 1d 5h 17min
|Choose
|
Transfer station
PETROVSKIY ZAVODChoose
|
Transfer timefrom 12h 23min
|
Total travel timefrom 1d 5h 46min
|Choose
|
Transfer station
KARIEMSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 11min
|
Total travel timefrom 1d 3h 2min
|Choose
|
Transfer station
HILOKChoose
|
Transfer timefrom 12h 47min
|
Total travel timefrom 1d 5h 5min
|Choose
|
Transfer station
VIEDRINOChoose
|
Transfer timefrom 12h 51min
|
Total travel timefrom 1d 6h 12min
|Choose
|
Transfer station
TIMLYUYChoose
|
Transfer timefrom 12h 31min
|
Total travel timefrom 1d 6h 25min
|Choose
|
Transfer station
SELENGAChoose
|
Transfer timefrom 12h 28min
|
Total travel timefrom 1d 6h 24min
|Choose