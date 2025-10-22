|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 10min
|
Total travel timefrom 4d 3h 9min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 4d 16h 10min
|Choose
|
Transfer station
KRASNODARChoose
|
Transfer timefrom 19h 24min
|
Total travel timefrom 4d 18h 4min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 5h 34min
|
Total travel timefrom 4d 17h 2min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 4h 56min
|
Total travel timefrom 4d 20h 57min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 50min
|
Total travel timefrom 4d 19h 19min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 8min
|
Total travel timefrom 4d 19h 4min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 33min
|
Total travel timefrom 4d 18h 35min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 4h 40min
|
Total travel timefrom 4d 19h 30min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 47min
|
Total travel timefrom 4d 19h 21min
|Choose
|
Transfer station
TIHORETSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 19h 13min
|
Total travel timefrom 4d 19h 4min
|Choose
|
Transfer station
KOTELNIKOVOChoose
|
Transfer timefrom 19h 30min
|
Total travel timefrom 4d 18h 47min
|Choose
|
Transfer station
ISHIMChoose
|
Transfer timefrom 6h 6min
|
Total travel timefrom 4d 19h 59min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 3h 8min
|
Total travel timefrom 4d 21h 59min
|Choose