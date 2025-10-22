|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 1d 16h
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 5h 10min
|
Total travel timefrom 1d 12h 13min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 11h 53min
|
Total travel timefrom 1d 9h 24min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 3h 11min
|
Total travel timefrom 2d 6h 17min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 10h 3min
|
Total travel timefrom 1d 11h 21min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 2d 13h 59min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 15h 35min
|
Total travel timefrom 1d 5h 54min
|Choose
|
Transfer station
LIHAIChoose
|
Transfer timefrom 13h 6min
|
Total travel timefrom 1d 8h 3min
|Choose
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 3min
|
Total travel timefrom 2d 35min
|Choose
|
Transfer station
ZVEREVOChoose
|
Transfer timefrom 17h 8min
|
Total travel timefrom 1d 7h 32min
|Choose
|
Transfer station
KUTEYNIKOVOChoose
|
Transfer timefrom 11h 23min
|
Total travel timefrom 1d 13h 5min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 4h 46min
|
Total travel timefrom 1d 18h 21min
|Choose
|
Transfer station
BOGOYAVLENSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 27min
|
Total travel timefrom 2d 7h 58min
|Choose
|
Transfer station
EVDAKOVOChoose
|
Transfer timefrom 5h 45min
|
Total travel timefrom 1d 19h 41min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 11h 10min
|
Total travel timefrom 1d 23h 8min
|Choose