|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 2h 15min
|
Total travel timefrom 7d 10h 10min
|Choose
|
Transfer station
ANZHERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 56min
|
Total travel timefrom 7d 20h 20min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 8h 32min
|
Total travel timefrom 7d 20h 16min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 8h 46min
|
Total travel timefrom 7d 19h 44min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 58min
|
Total travel timefrom 7d 21h 52min
|Choose
|
Transfer station
MARIINSKChoose
|
Transfer timefrom 8h 19min
|
Total travel timefrom 7d 19h 53min
|Choose
|
Transfer station
TYAZHINChoose
|
Transfer timefrom 7h 24min
|
Total travel timefrom 7d 20h 51min
|Choose
|
Transfer station
BOGOTOLChoose
|
Transfer timefrom 7h 17min
|
Total travel timefrom 7d 21h 6min
|Choose
|
Transfer station
ZAOZERNAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 14min
|
Total travel timefrom 7d 23h 35min
|Choose
|
Transfer station
INGASHSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 54min
|
Total travel timefrom 8d 55min
|Choose
|
Transfer station
ILANSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 2min
|
Total travel timefrom 7d 23h 47min
|Choose
|
Transfer station
ACHINSKChoose
|
Transfer timefrom 7h 17min
|
Total travel timefrom 7d 21h 10min
|Choose
|
Transfer station
UYARChoose
|
Transfer timefrom 5h 21min
|
Total travel timefrom 7d 23h 29min
|Choose
|
Transfer station
RESHOTIEChoose
|
Transfer timefrom 3h 47min
|
Total travel timefrom 8d 1h 3min
|Choose
|
Transfer station
KANSK-ENISEYSKIYChoose
|
Transfer timefrom 4h 56min
|
Total travel timefrom 7d 23h 53min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 8h 22min
|
Total travel timefrom 7d 19h 42min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 7h 9min
|
Total travel timefrom 7d 19h 58min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 7h 2min
|
Total travel timefrom 7d 20h 1min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 6h 30min
|
Total travel timefrom 7d 20h 35min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 28min
|
Total travel timefrom 7d 20h 35min
|Choose
|
Transfer station
TAYSHETChoose
|
Transfer timefrom 3h 43min
|
Total travel timefrom 8d 1h 12min
|Choose
|
Transfer station
KIROVChoose
|
Transfer timefrom 12h 4min
|
Total travel timefrom 8d 5h 33min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNY NOVGORODChoose
|
Transfer timefrom 12h 18min
|
Total travel timefrom 8d 5h 19min
|Choose
|
Transfer station
KOTELNICHChoose
|
Transfer timefrom 19h 24min
|
Total travel timefrom 8d 11h 30min
|Choose