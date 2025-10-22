|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 1d 4h 56min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 1min
|
Total travel timefrom 1d 3h 37min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 3h 49min
|
Total travel timefrom 1d 6h 29min
|Choose
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 52min
|
Total travel timefrom 1d 7h 34min
|Choose
|
Transfer station
DEMYANKAChoose
|
Transfer timefrom 3h 18min
|
Total travel timefrom 1d 8h 25min
|Choose
|
Transfer station
PYT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 2h 32min
|
Total travel timefrom 1d 9h 32min
|Choose
|
Transfer station
VYATSKIYE POLYANAChoose
|
Transfer timefrom 4h 11min
|
Total travel timefrom 1d 10h 7min
|Choose
|
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 1h 1min
|
Total travel timefrom 1d 9h 46min
|Choose
|
Transfer station
ULT YAGUNChoose
|
Transfer timefrom 1h 27min
|
Total travel timefrom 1d 13h 35min
|Choose
|
Transfer station
KIZNERChoose
|
Transfer timefrom 4h 26min
|
Total travel timefrom 1d 10h 15min
|Choose
|
Transfer station
MOZHGAChoose
|
Transfer timefrom 4h 26min
|
Total travel timefrom 1d 10h 16min
|Choose
|
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 11h 31min
|
Total travel timefrom 1d 9h 31min
|Choose
|
Transfer station
KUT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 11h 11min
|
Total travel timefrom 1d 10h 6min
|Choose
|
Transfer station
SALIEMChoose
|
Transfer timefrom 11h 18min
|
Total travel timefrom 1d 9h 59min
|Choose
|
Transfer station
YANAULChoose
|
Transfer timefrom 4h 12min
|
Total travel timefrom 1d 9h 48min
|Choose