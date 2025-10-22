|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 1h 29min
|
Total travel timefrom 2d 10h 36min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 3h 26min
|
Total travel timefrom 2d 20h 36min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 6h 52min
|
Total travel timefrom 5d 8h 11min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 4h 7min
|
Total travel timefrom 2d 21h 38min
|Choose
|
Transfer station
DRUZHININOChoose
|
Transfer timefrom 17h 43min
|
Total travel timefrom 3d 10h 28min
|Choose
|
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 3h 27min
|
Total travel timefrom 4d 50min
|Choose
|
Transfer station
YANAULChoose
|
Transfer timefrom 7h 19min
|
Total travel timefrom 3d 20h 52min
|Choose
|
Transfer station
SARAPULChoose
|
Transfer timefrom 5h 2min
|
Total travel timefrom 3d 23h 15min
|Choose
|
Transfer station
KUEDAChoose
|
Transfer timefrom 8h 27min
|
Total travel timefrom 3d 19h 44min
|Choose
|
Transfer station
CHERNUSHKAChoose
|
Transfer timefrom 9h 25min
|
Total travel timefrom 3d 18h 47min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOUFIMSKChoose
|
Transfer timefrom 13h 1min
|
Total travel timefrom 3d 15h 11min
|Choose
|
Transfer station
MOZHGAChoose
|
Transfer timefrom 1h 20min
|
Total travel timefrom 4d 3h 10min
|Choose