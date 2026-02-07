|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 5min
|
Total travel timefrom 4h 1min
|Choose
|
Transfer station
STAROMINSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 50min
|
Total travel timefrom 4h 21min
|Choose
|
Transfer station
KANEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 1min
|
Total travel timefrom 4h 21min
|Choose
|
Transfer station
ABINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 40min
|
Total travel timefrom 6h 50min
|Choose
|
Transfer station
KRIMSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 59min
|
Total travel timefrom 7h 20min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 2h 18min
|
Total travel timefrom 1d 12min
|Choose
|
Transfer station
NOVOROSSIYSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 55min
|
Total travel timefrom 9h 18min
|Choose
|
Transfer station
TONNELNAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 49min
|
Total travel timefrom 8h 26min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 40min
|
Total travel timefrom 12h 32min
|Choose
|
Transfer station
SEVERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 1min
|
Total travel timefrom 5h 36min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 4h 37min
|
Total travel timefrom 1d 20h 19min
|Choose
|
Transfer station
BATAYSKChoose
|
Transfer timefrom 10h 3min
|
Total travel timefrom 4h 19min
|Choose