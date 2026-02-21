|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
ROSTOV
Transfer timefrom 1h 5min
Total travel timefrom 4h 1min
Transfer station
STAROMINSK
Transfer timefrom 2h 50min
Total travel timefrom 4h 21min
Transfer station
KANEVSKAYA
Transfer timefrom 3h 1min
Total travel timefrom 4h 21min
Transfer station
ROSSOSH
Transfer timefrom 1h 22min
Total travel timefrom 17h 44min
Transfer station
VORONEZ
Transfer timefrom 2h 18min
Total travel timefrom 1d 12min
Transfer station
KAMENSKAYA
Transfer timefrom 1h 40min
Total travel timefrom 12h 32min
Transfer station
NOVOCHERKASSK
Transfer timefrom 1h 21min
Total travel timefrom 7h 51min
Transfer station
MILLEROVO
Transfer timefrom 9h 58min
Total travel timefrom 15h 5min
Transfer station
MOSCOW
Transfer timefrom 4h 37min
Total travel timefrom 1d 20h 19min
