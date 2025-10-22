|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 16h 47min
|
Total travel timefrom 9h 23min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 10h 4min
|
Total travel timefrom 10h 42min
|Choose
|
Transfer station
YASHKINOChoose
|
Transfer timefrom 10h 9min
|
Total travel timefrom 10h 46min
|Choose
|
Transfer station
ISHIMChoose
|
Transfer timefrom 7h 30min
|
Total travel timefrom 1d 11h 23min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 11h 18min
|
Total travel timefrom 10h 52min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 12h 19min
|
Total travel timefrom 1d 22h 38min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 40min
|
Total travel timefrom 22h 10min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 3h 50min
|
Total travel timefrom 2d 10h 1min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 8h 5min
|
Total travel timefrom 2d 5h 46min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 15h 35min
|
Total travel timefrom 1d 3h 18min
|Choose
|
Transfer station
KALACHINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 17h 35min
|
Total travel timefrom 1d 1h 18min
|Choose
|
Transfer station
NAZIEVAEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 11h 2min
|
Total travel timefrom 1d 7h 51min
|Choose
|
Transfer station
KAZANChoose
|
Transfer timefrom 23h 47min
|
Total travel timefrom 3d 14h 4min
|Choose
|
Transfer station
CANASChoose
|
Transfer timefrom 19h 23min
|
Total travel timefrom 3d 18h 28min
|Choose