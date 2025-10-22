|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 2h 3min
|
Total travel timefrom 1d 14h 2min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 2h 57min
|
Total travel timefrom 1d 11h 49min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 35min
|
Total travel timefrom 1d 19h 8min
|Choose
|
Transfer station
BOLOTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 37min
|
Total travel timefrom 1d 15h 4min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 4h 8min
|
Total travel timefrom 3d 15h 25min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 5h 44min
|
Total travel timefrom 3d 4h 28min
|Choose
|
Transfer station
ISHIMChoose
|
Transfer timefrom 13h 48min
|
Total travel timefrom 2d 20h 24min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 45min
|
Total travel timefrom 2d 4h 27min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 22min
|
Total travel timefrom 2d 13h 9min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 2h 35min
|
Total travel timefrom 2d 7h 37min
|Choose
|
Transfer station
NAZIEVAEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 30min
|
Total travel timefrom 2d 16h 55min
|Choose
|
Transfer station
KALACHINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 22min
|
Total travel timefrom 2d 13h 14min
|Choose
|
Transfer station
KARGATChoose
|
Transfer timefrom 8h 39min
|
Total travel timefrom 2d 1h 33min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 10h 15min
|
Total travel timefrom 2d 11h 21min
|Choose
|
Transfer station
CHANIEChoose
|
Transfer timefrom 2h 1min
|
Total travel timefrom 2d 8h 11min
|Choose