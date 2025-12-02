|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 19min
|
Total travel timefrom 1d 14h 42min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 2d 2h 10min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 1d 16h 26min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 35min
|
Total travel timefrom 3d 7h 12min
|Choose
|
Transfer station
BALEZINOChoose
|
Transfer timefrom 1h 6min
|
Total travel timefrom 1d 15h 48min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 1d 17h 3min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 35min
|
Total travel timefrom 3d 11h 9min
|Choose
|
Transfer station
GRYAZIChoose
|
Transfer timefrom 3h 55min
|
Total travel timefrom 2d 9h 58min
|Choose
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 11h 13min
|
Total travel timefrom 2d 7h 34min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 48min
|
Total travel timefrom 1d 22h 13min
|Choose
|
Transfer station
VLADIMIRChoose
|
Transfer timefrom 1h 8min
|
Total travel timefrom 1d 15h 15min
|Choose
|
Transfer station
KOTELNICHChoose
|
Transfer timefrom 3h 55min
|
Total travel timefrom 1d 18h 24min
|Choose
|
Transfer station
GLAZOVChoose
|
Transfer timefrom 4h 20min
|
Total travel timefrom 1d 18h 2min
|Choose
|
Transfer station
KIROVChoose
|
Transfer timefrom 4h 19min
|
Total travel timefrom 1d 18h 9min
|Choose
|
Transfer station
KAZANChoose
|
Transfer timefrom 4h 3min
|
Total travel timefrom 1d 16h 12min
|Choose
|
Transfer station
CANASChoose
|
Transfer timefrom 4h 3min
|
Total travel timefrom 1d 15h 42min
|Choose
|
Transfer station
KAVKAZSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 15h 28min
|
Total travel timefrom 3d 18h 10min
|Choose
|
Transfer station
ARMAVIRChoose
|
Transfer timefrom 12h 7min
|
Total travel timefrom 3d 21h 38min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 4h 42min
|
Total travel timefrom 2d 13h 29min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 2d 14h 48min
|Choose
|
Transfer station
USMANChoose
|
Transfer timefrom 1h 23min
|
Total travel timefrom 2d 16h 43min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 20h 10min
|
Total travel timefrom 2d 23h 7min
|Choose
|
Transfer station
RTISHCHEVOChoose
|
Transfer timefrom 8h 38min
|
Total travel timefrom 2d 7h 45min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 52min
|
Total travel timefrom 2d 10h 15min
|Choose
|
Transfer station
VOLGOGRADChoose
|
Transfer timefrom 8h 34min
|
Total travel timefrom 3d 2h 46min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 8h 28min
|
Total travel timefrom 2d 8h
|Choose
|
Transfer station
KINELChoose
|
Transfer timefrom 7h 25min
|
Total travel timefrom 2d 9h 3min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 9h 45min
|
Total travel timefrom 2d 6h 43min
|Choose
|
Transfer station
KUNGURChoose
|
Transfer timefrom 9h 52min
|
Total travel timefrom 1d 18h 13min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNY NOVGORODChoose
|
Transfer timefrom 14h 49min
|
Total travel timefrom 1d 15h 47min
|Choose
|
Transfer station
ARZAMAS GORODChoose
|
Transfer timefrom 18h 23min
|
Total travel timefrom 1d 15h 58min
|Choose
|
Transfer station
ZELENY DOLChoose
|
Transfer timefrom 4h 1min
|
Total travel timefrom 1d 16h 13min
|Choose
|
Transfer station
KOVROV 1Choose
|
Transfer timefrom 14h 39min
|
Total travel timefrom 1d 15h 44min
|Choose
|
Transfer station
MOOREChoose
|
Transfer timefrom 18h 22min
|
Total travel timefrom 1d 15h 59min
|Choose
|
Transfer station
NAVASHINOChoose
|
Transfer timefrom 18h 23min
|
Total travel timefrom 1d 15h 58min
|Choose
|
Transfer station
SERGACHChoose
|
Transfer timefrom 18h 33min
|
Total travel timefrom 1d 15h 45min
|Choose
|
Transfer station
KUSHCHEVKAChoose
|
Transfer timefrom 2h 39min
|
Total travel timefrom 3d 19h 7min
|Choose
|
Transfer station
KRIELOVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 26min
|
Total travel timefrom 3d 20h 20min
|Choose
|
Transfer station
MINERALNIYE VODIChoose
|
Transfer timefrom 8h 23min
|
Total travel timefrom 4d 2h 47min
|Choose
|
Transfer station
ZVEREVOChoose
|
Transfer timefrom 9h 22min
|
Total travel timefrom 3d 9h 58min
|Choose
|
Transfer station
NEVINNOMYSSKChoose
|
Transfer timefrom 11h 13min
|
Total travel timefrom 3d 23h 57min
|Choose
|
Transfer station
TIHORETSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 13h 52min
|
Total travel timefrom 3d 22h 8min
|Choose
|
Transfer station
TIMASHEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 17min
|
Total travel timefrom 3d 13h 28min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 14h 13min
|
Total travel timefrom 3d 5h 31min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 11h 48min
|
Total travel timefrom 3d 7h 31min
|Choose
|
Transfer station
KUTEYNIKOVOChoose
|
Transfer timefrom 16h 10min
|
Total travel timefrom 3d 3h 29min
|Choose
|
Transfer station
S KOLODEZChoose
|
Transfer timefrom 5h 49min
|
Total travel timefrom 4d 37min
|Choose
|
Transfer station
VLADISLAVChoose
|
Transfer timefrom 3h 50min
|
Total travel timefrom 4d 2h 36min
|Choose
|
Transfer station
VOLHOVChoose
|
Transfer timefrom 3h 47min
|
Total travel timefrom 2d 6h 32min
|Choose
|
Transfer station
KIRSANOVChoose
|
Transfer timefrom 11h 11min
|
Total travel timefrom 2d 8h 22min
|Choose
|
Transfer station
NIKIFOROVKAChoose
|
Transfer timefrom 10h 41min
|
Total travel timefrom 2d 8h 52min
|Choose
|
Transfer station
TAMBOVChoose
|
Transfer timefrom 11h 18min
|
Total travel timefrom 2d 8h 15min
|Choose
|
Transfer station
UMETChoose
|
Transfer timefrom 11h 8min
|
Total travel timefrom 2d 8h 25min
|Choose
|
Transfer station
TAMALAChoose
|
Transfer timefrom 11h 8min
|
Total travel timefrom 2d 8h 25min
|Choose
|
Transfer station
SHALYAChoose
|
Transfer timefrom 19h 17min
|
Total travel timefrom 1d 18h 12min
|Choose
|
Transfer station
DZERZHINSKChoose
|
Transfer timefrom 14h 51min
|
Total travel timefrom 1d 15h 52min
|Choose
|
Transfer station
SHUMERLYAChoose
|
Transfer timefrom 18h 44min
|
Total travel timefrom 1d 15h 49min
|Choose
|
Transfer station
VURNARIEChoose
|
Transfer timefrom 18h 25min
|
Total travel timefrom 1d 18h 9min
|Choose
|
Transfer station
ILINOChoose
|
Transfer timefrom 14h 48min
|
Total travel timefrom 1d 15h 55min
|Choose
|
Transfer station
HOSTAChoose
|
Transfer timefrom 3h 47min
|
Total travel timefrom 4d 12h 22min
|Choose
|
Transfer station
LOOEChoose
|
Transfer timefrom 6h 23min
|
Total travel timefrom 4d 9h 46min
|Choose
|
Transfer station
LAZAREVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 5min
|
Total travel timefrom 4d 8h 4min
|Choose
|
Transfer station
KISLOVODSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 5min
|
Total travel timefrom 4d 9h 28min
|Choose
|
Transfer station
PYATIGORSKChoose
|
Transfer timefrom 10h 59min
|
Total travel timefrom 4d 7h 34min
|Choose
|
Transfer station
ESSENTUKIChoose
|
Transfer timefrom 10h 12min
|
Total travel timefrom 4d 8h 21min
|Choose
|
Transfer station
SALSKChoose
|
Transfer timefrom 21h 12min
|
Total travel timefrom 3d 15h 5min
|Choose
|
Transfer station
SOCHIChoose
|
Transfer timefrom 5h 6min
|
Total travel timefrom 4d 11h 3min
|Choose
|
Transfer station
TUAPSEChoose
|
Transfer timefrom 9h 54min
|
Total travel timefrom 4d 6h 15min
|Choose
|
Transfer station
ADLERChoose
|
Transfer timefrom 3h 20min
|
Total travel timefrom 4d 12h 49min
|Choose
|
Transfer station
LIHAIChoose
|
Transfer timefrom 10h 51min
|
Total travel timefrom 3d 10h 41min
|Choose
|
Transfer station
TAMANChoose
|
Transfer timefrom 9h 51min
|
Total travel timefrom 3d 20h 35min
|Choose
|
Transfer station
SIMFEROP PChoose
|
Transfer timefrom 13h 30min
|
Total travel timefrom 4d 12h 22min
|Choose
|
Transfer station
KERCH-IUZHNAIA NOVYI PChoose
|
Transfer timefrom 7h 56min
|
Total travel timefrom 3d 22h 30min
|Choose
|
Transfer station
DJANKOIChoose
|
Transfer timefrom 17h 7min
|
Total travel timefrom 4d 8h 45min
|Choose
|
Transfer station
BAGEROVOChoose
|
Transfer timefrom 7h 15min
|
Total travel timefrom 3d 23h 11min
|Choose