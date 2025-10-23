|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 3h 20min
|
Total travel timefrom 20h 35min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 2h 23min
|
Total travel timefrom 1d 7h 56min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 4h 32min
|
Total travel timefrom 1d 2h 38min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 4h 54min
|
Total travel timefrom 1d 15h 16min
|Choose
|
Transfer station
VYSHNY VOLOCHOKChoose
|
Transfer timefrom 6h 37min
|
Total travel timefrom 1d 7h 18min
|Choose
|
Transfer station
M VISHERAChoose
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 1d 12h 22min
|Choose
|
Transfer station
OKULOVKAChoose
|
Transfer timefrom 3h 54min
|
Total travel timefrom 1d 10h 1min
|Choose
|
Transfer station
KRASNODARChoose
|
Transfer timefrom 15h 57min
|
Total travel timefrom 1d 5h 14min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 5h 30min
|
Total travel timefrom 21h 39min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 5h 30min
|
Total travel timefrom 21h 32min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 5h 30min
|
Total travel timefrom 20h 57min
|Choose
|
Transfer station
TULAChoose
|
Transfer timefrom 6h 22min
|
Total travel timefrom 1d 4h 10min
|Choose
|
Transfer station
EFREMOVChoose
|
Transfer timefrom 6h 7min
|
Total travel timefrom 1d 4h 25min
|Choose