|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
EKATERINBURG
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 1d 9h 2min

|
Transfer station
NOVOSIBIRSK
|
Transfer timefrom 2h 48min
|
Total travel timefrom 18h 22min

|
Transfer station
YURGA
|
Transfer timefrom 3h 57min
|
Total travel timefrom 1d 1h 3min

|
Transfer station
BOGDANOVICH
|
Transfer timefrom 4h 39min
|
Total travel timefrom 1d 5h 41min

|
Transfer station
TALITSA
|
Transfer timefrom 7h 57min
|
Total travel timefrom 1d 2h 17min

|
Transfer station
OMSK
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 19h 35min

|
Transfer station
TATARSKAYA
|
Transfer timefrom 2h 27min
|
Total travel timefrom 20h 48min

|
Transfer station
MOSCOW
|
Transfer timefrom 5h 13min
|
Total travel timefrom 3d 14h 58min

|
Transfer station
KAMIESHLOV
|
Transfer timefrom 8h 51min
|
Total travel timefrom 1d 4h 12min

|
Transfer station
YANAUL
|
Transfer timefrom 2h 35min
|
Total travel timefrom 2d 4h 44min

|
Transfer station
CHERNUSHKA
|
Transfer timefrom 4h 41min
|
Total travel timefrom 2d 2h 40min

|
Transfer station
NOMZHA
|
Transfer timefrom 7h 32min
|
Total travel timefrom 3d 2h 31min

|
Transfer station
NIKOLO-POLOMA
|
Transfer timefrom 7h 2min
|
Total travel timefrom 3d 2h 58min

|
Transfer station
ANTROPOVO
|
Transfer timefrom 6h 12min
|
Total travel timefrom 3d 3h 45min

|
Transfer station
GALICH
|
Transfer timefrom 4h 48min
|
Total travel timefrom 3d 5h 9min
