|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 3h 37min
|
Total travel timefrom 23h 36min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 33min
|
Total travel timefrom 22h 48min
|Choose
|
Transfer station
SURGUTChoose
|
Transfer timefrom 2h 32min
|
Total travel timefrom 2d 1h
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 54min
|
Total travel timefrom 1d 3h 27min
|Choose
|
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 1h 20min
|
Total travel timefrom 22h 44min
|Choose
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 34min
|
Total travel timefrom 1d 8h 49min
|Choose
|
Transfer station
PYT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 3h 50min
|
Total travel timefrom 1d 23h 11min
|Choose
|
Transfer station
ASHAChoose
|
Transfer timefrom 1h 49min
|
Total travel timefrom 23h 26min
|Choose
|
Transfer station
DEMYANKAChoose
|
Transfer timefrom 1h 50min
|
Total travel timefrom 1d 14h 37min
|Choose
|
Transfer station
BERDYAUSHChoose
|
Transfer timefrom 2h
|
Total travel timefrom 23h 21min
|Choose
|
Transfer station
UST-KATAVChoose
|
Transfer timefrom 1h 55min
|
Total travel timefrom 23h 26min
|Choose
|
Transfer station
MIASSChoose
|
Transfer timefrom 1h 50min
|
Total travel timefrom 23h 31min
|Choose
|
Transfer station
ZLATOUSTChoose
|
Transfer timefrom 1h 55min
|
Total travel timefrom 23h 26min
|Choose
|
Transfer station
VYAZOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 58min
|
Total travel timefrom 23h 23min
|Choose
|
Transfer station
KROPACHEVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 7min
|
Total travel timefrom 23h 14min
|Choose