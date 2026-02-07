|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 9h 17min
|
Total travel timefrom 1d 5h 54min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 3h 57min
|
Total travel timefrom 2d 10h 46min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 8h 59min
|
Total travel timefrom 2d 4h 38min
|Choose
|
Transfer station
VERESHCHAGINOChoose
|
Transfer timefrom 8h 7min
|
Total travel timefrom 1d 7h 25min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 36min
|
Total travel timefrom 21h 44min
|Choose
|
Transfer station
ISHIMChoose
|
Transfer timefrom 1h 15min
|
Total travel timefrom 1d 6h 39min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 16h 44min
|
Total travel timefrom 1d 22h 19min
|Choose
|
Transfer station
ZAYTSEVKAChoose
|
Transfer timefrom 3h 56min
|
Total travel timefrom 2d 21h 5min
|Choose
|
Transfer station
KEZChoose
|
Transfer timefrom 7h 50min
|
Total travel timefrom 1d 7h 59min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 18h 54min
|
Total travel timefrom 1d 20h 9min
|Choose
|
Transfer station
KARGATChoose
|
Transfer timefrom 15h 25min
|
Total travel timefrom 2d 2h 20min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 20h 27min
|
Total travel timefrom 1d 18h 31min
|Choose
|
Transfer station
CHULIEMSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 12h 33min
|
Total travel timefrom 2d 2h 30min
|Choose
|
Transfer station
TOMSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 22min
|
Total travel timefrom 2d 19h 8min
|Choose