|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 9min
|
Total travel timefrom 19h 35min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 2h 43min
|
Total travel timefrom 23h 22min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 2h 26min
|
Total travel timefrom 23h 24min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 16min
|
Total travel timefrom 2d 10h 1min
|Choose
|
Transfer station
ELANSKIYChoose
|
Transfer timefrom 2h 28min
|
Total travel timefrom 23h 28min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 25min
|
Total travel timefrom 16h 44min
|Choose
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 51min
|
Total travel timefrom 1d 7h 12min
|Choose
|
Transfer station
HANIEMEYChoose
|
Transfer timefrom 7h 34min
|
Total travel timefrom 2d 15h 30min
|Choose
|
Transfer station
PURPEChoose
|
Transfer timefrom 3h 57min
|
Total travel timefrom 2d 19h 13min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 2h 7min
|
Total travel timefrom 1d 14h 21min
|Choose
|
Transfer station
ULT YAGUNChoose
|
Transfer timefrom 17h 31min
|
Total travel timefrom 2d 4h 3min
|Choose
|
Transfer station
PUROVSKChoose
|
Transfer timefrom 7h 34min
|
Total travel timefrom 2d 22h 8min
|Choose