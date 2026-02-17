|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
CHELYABINSK
Transfer time from 11h 50min
Total travel time from 2d 19h 33min
Transfer station
MIASS
Transfer time from 15h 22min
Total travel time from 2d 16h
Transfer station
MOSCOW
Transfer time from 4h 40min
Total travel time from 1d 20h 45min
Transfer station
BERDYAUSH
Transfer time from 19h 47min
Total travel time from 2d 11h 43min
Transfer station
ZLATOUST
Transfer time from 17h 47min
Total travel time from 2d 13h 40min
Transfer station
RYAZAN
Transfer time from 5h 10min
Total travel time from 1d 15h 17min
Transfer station
SULEYA
Transfer time from 20h 43min
Total travel time from 2d 10h 50min
Transfer station
VORONEZ
Transfer time from 13h 13min
Total travel time from 1d 20h
Transfer station
SHCHUCHE
Transfer time from 12h 15min
Total travel time from 2d 23h 43min
Transfer station
SHUMIHA
Transfer time from 11h 9min
Total travel time from 3d 50min
Transfer station
MAKUSHINO
Transfer time from 2h 38min
Total travel time from 3d 9h 12min
Transfer station
PETUHOVO
Transfer time from 1h 27min
Total travel time from 3d 10h 23min
Transfer station
VYAZOVAYA
Transfer time from 22h 25min
Total travel time from 2d 9h 8min
Transfer station
KURGAN
Transfer time from 7h 11min
Total travel time from 3d 4h 37min
Transfer station
GRYAZI
Transfer time from 22h 26min
Total travel time from 1d 18h 40min
