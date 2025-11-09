|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 12h 37min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 4h 2min
|
Total travel timefrom 22h 24min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 41min
|
Total travel timefrom 2d 2h 22min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 1d 10h 10min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 7h 5min
|
Total travel timefrom 1d 23h 29min
|Choose
|
Transfer station
ABDULINOChoose
|
Transfer timefrom 1h 36min
|
Total travel timefrom 23h 2min
|Choose
|
Transfer station
AKSAKOVOChoose
|
Transfer timefrom 3h 37min
|
Total travel timefrom 21h 15min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 1h 35min
|
Total travel timefrom 15h 46min
|Choose
|
Transfer station
RAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 2h 42min
|
Total travel timefrom 18h 56min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 57min
|
Total travel timefrom 17h 6min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 36min
|
Total travel timefrom 1d 14h 59min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 18min
|
Total travel timefrom 1d 18h 54min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 3h 33min
|
Total travel timefrom 1d 16h 42min
|Choose
|
Transfer station
BUGURUSLANChoose
|
Transfer timefrom 1h 25min
|
Total travel timefrom 1d 1h 56min
|Choose
|
Transfer station
ASHAChoose
|
Transfer timefrom 8h 7min
|
Total travel timefrom 13h 36min
|Choose